Když máte se třídou hezký vztah, tak si vyrušování vyřeší sama, říká učitelka

  14:22aktualizováno  14:22
Na každou vyučovací hodinu přichází s úsměvem na tváři. „Miroslava Smutná to dělá srdcem,“ napsali její žáci, když ji přihlásili do soutěže Zlatý Ámos. Kantorka z Obchodní akademie Kotlářská v Brně získala v anketě o nejoblíbenějšího učitele titul Jihomoravská Ámoska. „Když se student nezachová správně, řeknu si: prostě dneska nemá svůj den a má možnost to napravit,“ říká dějepisářka, němčinářka a kariérní poradkyně.
Miroslava Smutná působí jako dějepisářka, němčinářka a kariérní poradkyně na Obchodní akademii Kotlářská v Brně.

Poznáte hned, jaká ve třídě panuje atmosféra?
Dovoluju si tvrdit, že už ano. A s oblibou říkám, že žáci na to taky mají „tykadla“, funguje to tedy obousměrně. Jakmile vcházím do místnosti, která je jindy plná smíchu a povídání, a dnes je v ní ticho, reaguju na to. Zjišťuju, jestli se nestalo něco, co je potřeba řešit. Nebo třeba podle výrazů ve tvářích poznám, když mají studenti za sebou těžkou písemku. Pak se podle toho při hodině zařídím. Většinou nemůžu přizpůsobit látku, ale dá se zvolit jiná forma výuky.

To mě zajímá. Jaké neotřelé činnosti do hodin zahrnujete?
Když je třída unavená, nepoužiju třeba běhací diktát. Naopak ho volím, když mají studenti hodně energie, chuť běhat po třídě a hledat příslušný papírek, jehož obsah si pak zapamatují a zapíší. K naučení slovíček jsou zase skvělé kartičky. Studenti si vytvoří takové pexeso, z jedné strany mají výraz česky a z druhé německy. Nebo si ho můžou udělat elektronicky jako takzvané flashcards. Občas také přinesu do hodiny výukové deskové hry nebo připravím bingo. Možností je spousta. Ráda zapojuju i technologie. Například zadám skupinový projekt, k němuž si žáci mohou dopomoci umělou inteligencí.

Každý má možnost napravit chybu a záleží na něm, jestli ji využije. To, že se studentovi nepovede test nebo je nepříjemný, rozhodně není konečná.

Jste nervózní, když stojíte před tabulí?
Dávno ne, je to pro mě přirozené. Ale vzpomínám, jak jsem před sedmadvaceti lety přišla na svoji první hodinu němčiny. Doteď bych dokázala vyjmenovat jména všech studentů, kteří byli v té době jen o čtyři roky mladší než já. Vstoupila jsem do třídy, kde byly obsazené jen přední lavice. Měla jsem nutkání sednout si dozadu a jen poslouchat. Cestou ke katedře jsem si říkala: běž dopředu před ně a mluv. Jakmile jsem se představila, všechno ze mě spadlo, a nervozita už se nikdy nevrátila.

Co chcete, aby si studenti z vašich hodin odnesli?
Myslím, že kromě probírané látky by se měli naučit i to, jak mezi sebou komunikovat. Vidí, jak v některých situacích reaguju, a to je ovlivňuje. Vím to z vlastní zkušenosti, sama jsem si mnohé vzala z toho, jak se chovala moje paní učitelka na prvním stupni. Na ni nikdy nezapomenu. Zacházela s malými žáky s respektem, všem dávala příležitost zazářit a nenálepkovala. O nikom by neřekla, že je zlobivý, zkrátka jenom zrovna zlobil. A to je obrovský rozdíl, jak se to pojmenuje. Přistupuju ke svým studentům stejně jako ona. Když se někdo nezachová správně, řeknu si: prostě dneska nemá svůj den.

Miroslava Smutná působí jako dějepisářka, němčinářka a kariérní poradkyně na Obchodní akademii Kotlářská v Brně.
Dáváte tedy studentům druhé šance?
Nejenom druhé. Každý má možnost napravit chybu a záleží na něm, jestli ji využije. Ale musí se sám snažit. Ráda tomu, kdo projeví zájem, vyjdu vstříc. Pokud se nejedná vyloženě o velké překročení hranic, jako je například šikana. Ale to, že se studentovi nepovede test nebo je nepříjemný, rozhodně není konečná.

Jak reagujete na drzost nebo nezájem studentů?
Jakmile se ke studentům chovám solidně, oni se tak chovají taky. Když máte se třídou hezký vztah, tak si třeba vyrušování jednotlivce v hodině vyřeší v kolektivu. Většina lidí se totiž chce něco naučit a nenarušit dobrý vztah s učitelem, a tak si to mezi sebou vyříkají. Každopádně děcka na střední škole jsou inteligentní a s nějakým vyloženě drzým chováním se opravdu nesetkávám.

Co se týče nezájmu, tak se domnívám, že ani není možné dosáhnout toho, aby všichni byli nadšení dějepisáři a němčináři. Myslím, že cílem pedagoga má být, aby předmět studentům alespoň neznechutil. Pokud je v danou chvíli nezajímá, co se probírá, z respektu k učiteli a třídě by to neměli dávat ostentativně najevo. V budoucnu se jim bude hodit třeba umět naslouchat kolegům, když se bude jednat o něčem, co je zrovna nebaví.

Předpokládám, že vaše práce obnáší i neustálé vzdělávání a hledání nových metod.
Jistě, vzdělávám se svépomocí, chodím na školení nebo si radíme s kolegy. Myslím, že sdílení je úžasná věc a mělo by fungovat v každé profesi. V té učitelské se hodně rozjelo za covidu, kdy jsme začali navzájem sdílet přípravy, digitální pomůcky a zkušenosti s učením online. Snažím se to zachovat i nadále a podporovat v tom kolegy ve škole. S druhou kariérní poradkyní Zuzanou Adamovou například pořádáme každý měsíc inspirativní kavárničky pro třídní učitele. Podle mě platí, že dobré vztahy mezi učiteli se přenášejí na žáky.

Přeložit se dá úplně všechno, říká angličtinář, který touží rozmluvit Česko

Co všechno do agendy kariérní poradkyně spadá?
Čím déle to dělám, tím silnější mám pocit, že do ní spadá úplně všechno. Přirovnávám naše aktivity k podhoubí, které se šíří celým lesem a pomáhá, aby rostly stromy. Kariérní poradenství v našem pojetí zahrnuje třeba workshopy pro celé třídy. Já a kolegyně se studenty strávíme celý den a učíme je plánovat, vytvářet profesní portfolio a nahlížet na budoucnost různými způsoby. Pod naším vedením vyvozují, jaké jsou výhody a nevýhody nástupu do práce či pokračování ve studiu na vysoké škole.

Představujeme jim také třeba různé rozhodovací techniky, dále nabízíme individuální poradenství, pomáháme s životopisem nebo přípravou na pracovní pohovor. Můžeme žákům zprostředkovat různé osobnostní testy, díky kterým si mohou lépe uvědomit, čemu se chtějí v životě věnovat. Každý student školy se na nás může kdykoliv obrátit.

Svět se neustále mění. Jak mohou studenti v dnešní době obstát na pracovním trhu?
Pokud je člověk komunikativní, kreativní, empatický, umí se přizpůsobit a učit se nové věci, tak si vždy dokáže poradit. Vedle znalostí a dovedností jsou důležité i tyto obecné požadavky. Roli hrají také hodnoty. Někdy si lidé neuvědomí, jak důležité pro ně jsou, dokud je neztratí.

Ze tříd se už tolik neozývá smích a hluk, uzavírají se do svého světa, říká expertka

Jaké hodnoty konkrétně myslíte?
Každý si musí sám zvážit, co je pro něj opravdu důležité. Pro někoho jsou to přátelé a rodina. To potom sehrává roli i v tom, jestli třeba půjde za vzděláním do cizího města. Jakmile si s žákem popovídáme o jeho osobních hodnotách a jestli si je v budoucnu přeje víc naplňovat, může to ovlivnit volbu jeho další cesty.

Kariérní poradkyně jste ve škole dvě. Jak vypadá vaše spolupráce?
To, že jsme na to dvě, je nedocenitelná výhoda. Každá jsme jiná a skvěle se doplňujeme. Žáci mají v případě individuálních konzultací více možností a my v sobě navzájem oporu. Pracujeme spolu rády, i to se podle mě na našich výsledcích odráží. Nedávno jsme si například založily instagramový účet, abychom byly studentům blíž. Smějeme se, že jsme teď instagramerky – my, dvě boomerky. Někdy fotky podle toho vypadají, jedna má horší mobil než druhá, ale baví nás to.

Děcka oceňují, že tam dáváme spoustu zajímavých informací a zároveň bereme samy sebe s nadsázkou. Odstraňuje se tím bariéra mezi námi a snáze se pak třeba odhodlají k individuální konzultaci a těší se na naše workshopy. Když jdeme po chodbě, tak nás zdraví, i když nás neznají z výuky.

Učitelka-influencerka mění české školství. Stížnostem dítěte vždy věřte, radí

Když jdete po školní chodbě, rozdáváte úsměvy. Je to vaše přirozenost, nebo to berete jako pracovní nástroj?
Prostě to tak mám, nepřemýšlím nad tím. I když si vzpomínám, že jsem kdysi četla komiks, kde se hlavní hrdinka snažila vědecky dokázat, že úsměv je nakažlivý. S tím musím souhlasit. Mám vyzkoušené, že když jste milí, většině lidí je hloupé se k vám chovat zle. Když se usmíváte, většina vám to opětuje.

Jak jste vlastně zjistila, že vás studenti přihlásili do Zlatého Ámose?
Skupina kluků podala přihlášku, na kterou potřebovala získat sto podpisů. Získali jich rovnou dvě stě, respektive o ten dvoustý požádali moji kolegyni a kamarádku, druhou kariérní poradkyni Zuzku. Přišli k nám do kabinetu a schválně o tom začali mluvit „jakože“ jen s ní. Pro mě to bylo obrovské a velmi milé překvapení.

Co se vám na soutěži nejvíc líbí?
Není jen o didaktice a odbornosti, ale především o vztahu mezi žáky a učiteli. Navíc na veřejnost se ze škol dostávají spíš věci, které nefungují. Díky Zlatému Ámosovi máme příležitost mluvit o tom pozitivním a ukazovat, proč stojí za to tuhle profesi dělat. Co si budeme povídat, ovlivňujeme budoucí generace, tak jako mě ovlivnila moje učitelka z prvního stupně. Nemám na mysli to, že mě naučila číst, psát a počítat, ale že pro mě byla vzorem svou osobností.

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Student v Ostravě nedorazil domů z plesu, policisté ho našli mrtvého

Policisté pátrali v okolí Landeku po chlapci, který se v nevrátil z plesu. (15....

Okolí vrchu Landek v Ostravě-Petřkovicích pročesávali v neděli dopoledne policisté během pátrání po osmnáctiletém studentovi z Ostravy, který po pátečním plesu nedorazil domů. Po poledni oznámili, že...

15. března 2026  11:52,  aktualizováno  15:47

V ostravské zoo straší „černí duchové“. Nožovky se tam rozmnožily jako nikde jinde v zemi

Nožovky jsou aktivní hlavně v noci. Protože mají slabý zrak, vyvinuly si...

Ostravská zoologická zahrada slaví unikátní chovatelský počin, který nemá v rámci České republiky ani na Slovensku obdoby. V pavilonu Malá Amazonie se jí podařilo přirozeně odchovat nožovky běločelé,...

15. března 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Když máte se třídou hezký vztah, tak si vyrušování vyřeší sama, říká učitelka

Miroslava Smutná působí jako dějepisářka, němčinářka a kariérní poradkyně na...

Na každou vyučovací hodinu přichází s úsměvem na tváři. „Miroslava Smutná to dělá srdcem,“ napsali její žáci, když ji přihlásili do soutěže Zlatý Ámos. Kantorka z Obchodní akademie Kotlářská v Brně...

15. března 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Letní shakespearovské slavnosti startují. Která známá hra míří v premiéře na Pražský hrad?

Aneta Krejc&#780;i&#769;kova&#769; a Marek Adamczyk

Na Pražském hradě vypukne lavina záměn. Letní shakespearovské slavnosti v letošním roce zahájí Komedie omylů, vstupenky jdou do prodeje v úterý 17. března. Chystáte se na kulturu pod širým nebem...

15. března 2026  14:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Poraďte trenérovi ideální sestavu. Klíčový zápas Česka s Irskem už se blíží

Čeští fotbalisté oslavují gól Adama Hložka.

Českou reprezentaci čeká důležitý fotbalový večer. Národní tým se ve čtvrtek 26. března utká v baráži o mistrovství světa s Irskem. Duel se odehraje ve Fortuna Arena a půjde o zápas, který rozhodne,...

15. března 2026  14:11

První poslové jara v našich zahrádkách jsou krokusy, šafrány a jaterníky podléšky, kterým ovšem vzhledem k ochlazení počasí nepřeje, a tak ještě dokvítají keře, které kvetly celou zimu i ve sněhu a...

vydáno 15. března 2026  14:04

První poslové jara v našich zahrádkách jsou krokusy, šafrány a jaterníky podléšky, kterým ovšem vzhledem k ochlazení počasí nepřeje, a tak ještě dokvítají keře, které kvetly celou zimu i ve sněhu a...

vydáno 15. března 2026  14:03

Holešovice

Holešovice

Výkop v Holešovicích poblíž Národního Technického muzea.Probíhají zde práce na plynovodu.

vydáno 15. března 2026  14:03

Holečkova ulice

Holečkova ulice

Omezení v Holečkově ulici.Staví se zde trolejbusová trať směr Stadion Strahov. Probíhá její obnova. Trolejbusy v Praze hlásí velký návrat.

vydáno 15. března 2026  13:58

V kůži Harrisona Forda na cestě k Michalu Dolejšovi do pražské kanalizace. Hurá do tajemné stoky

Pamětní tabulka Michalu Dolejšovi

Pravděpodobně jediná upomínková cedule na památku člověka, na kterou slunce nikdy nezasvítí. Narazíte na ni v labyrintu pražské kanalizační sítě, ale neprozradím, kde se nachází. Cesta k ní byla,...

15. března 2026

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Starosta malé vsi je člověk více profesí. Ale s traktorem popojet neumím

Růžena Balláková je starostkou už čtyři volební období (13. března 2026).

Už čtvrté volební období řídí Růžena Balláková Svatý Jan nad Malší. A sbírá za to i ocenění. Loňská Žena Českobudějovicka nyní získala bronz v mezinárodní soutěži Women Changing the World Awards...

15. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Mladík s kuličkovkou spustil v Chomutově manévry, hrál si prý na akčního hrdinu

Mladík mával pistolí před restaurací

Mladíka, který před restaurací mává pistolí, si díky městskému kamerovému systému všimli tento týden v Chomutově. Strážníci okamžitě v několika vozech vyrazili na místo, kde dotyčného znehybnili....

15. března 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.