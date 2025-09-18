LETOŠNÍ TÉMA - FRANCIE, CHARME, KRÁSA
Těšit se můžete na finále již 18. ročníku netradiční soutěže krásy těla, ale především duše, ve které se představí bývalí vítězové, ale také se nově předvedou další velmi talentovaní finalisté - např. student konzervatoře Tomáš Jiřík, MISTR SVĚTA V KUNG FU Karel Korenc...
V porotě se objeví herec a režisér Josef Hervert, režisér a herec Jiří Adamec, MISS MIRABELLE z FRANCIE a ředitelka soutěže Mgr. Jana Nováková a další významní hosté.
Celým večerem nás provede talentovaný a zábavný imitátor a herec Petr Martinák!
V doprovodném programu uvidíte netradiční modely z luxusní kolekce MM..., mořské panny, ale zahraje nám a zazpívá také umělec pan Bohuslav Jelen.
Na vítěze 18. ročníku originální volby MISS A MISTR CHARME 2025 čeká opět velké množství krásných darů - pobyt v nádherném hotelu ve Strážovicích, originální dar z rukou umělce Petra Kopeckého, pronájem vozů ,,Lexus“, zviditelnění v médiích, nezapomenutelné zážitky, ale také atraktivní spolupráce s reklamní, modelingovou a uměleckou agenturou CHARME.
HLASTE SE I VY DO JIŽ NYNÍ DO 19. ROČNÍKU ORIGINÁLNÍ SOUTĚŽE MISS A MISTR CHARME 2026, ALE TAKÉ DO ŠKOLY MODELINGU, KTERÁ JE ÚŽASNOU PŘÍPRAVOU PRO SOUTĚŽ SAMOTNOU - více informací na 724 699 225.
Nespočet darů, jak konstatovali moderátoři v předešlých ročnících krásné akce, pohádkových zážitků, cestování a kvantum emocí si odnesou nejen vítězové soutěže, ale i vy.
Sledujte TVF, TV BRNĚNSKOU JEDNIČKU, CNN PRIMA NEWS, Deník a Mafru - hlavní mediální partnery soutěže, www.charmemodels.cz, časopisy, noviny, billboardy, sociální sítě, světelné tabule a naše další mediální partnery.
Srdečně vás na akci zveme. Vstupenky lze objednat přes - charme@post.cz