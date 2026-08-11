Místa pro děti v kroužcích na jihu Moravy stále jsou, láká třeba chovatelství

Některá jihomoravská střediska volného času otevřela přihlašování do kroužků 1. června a místa se začala rychle plnit, přesto je stále možné si vybrat a přihlásit se. Pro děti jsou lákadlem třeba kroužky zaměřené na chovatelství, řekli dnes ČTK zástupci středisek volného času v kraji. Proti loňskému roku neplánují výrazné zdražování, ceny vzrostou maximálně o desítky či nižší stovky korun.
Dvě třetiny míst se po otevření přihlášek zaplnily třeba v brněnském Středisku volného času Lužánky. "Pak samozřejmě dochází k úpravám, změní se preference nebo se dětem změní rozvrhy. Pak přijde ještě jedna vlna pozdějších přihlašování," řekl ředitel střediska Jan Ondroušek.
Zájem o kroužky je podle něj bez ohledu na zaměření. Největší zájem však mají děti o ty, ve kterých mohou pokračovat. "Děti rády dělají ideálně dlouho jednu věc a u toho zkouší něco dalšího, co je zaujme. Mají rádi jistotu. Ví, do čeho jdou, a ví, jaký je kolektiv. Pokud je tam dobrý lektor, to je u toho taky drží," řekl Ondroušek.
Podobně je na tom brněnské centrum Lipka, které má v nabídce především kroužky s přírodovědným či ekologickým zaměřením. Volná místa v kroužcích centrum stále má, mnoho z nich je obsazených jen částečně. Přes prázdniny chodí nižší počet přihlášek. "V této době mají rodiče jiné priority a hlavně čekají na jiné proměnné, které budou známy až na začátku září. Nepozorujeme žádný trend, že by docházelo ke snižování počtu přihlášených," řekl zástupce ředitelky Martin Šrom.
"Nejoblíbenější jsou kroužky zaměřené na chovatelství. Oblíbené jsou i kroužky pro menší děti, ale máme také kroužky pro starší žáky zaměřené na ornitologii nebo mineralogii. To jsou speciality, které se v Česku moc nenabízí," poznamenal Šrom.
Naproti tomu ve Středisku volného času ve Znojmě přihlašování ještě nezačalo. Rodiče mohou své děti přihlásit od 1. září. Středisko nabízí přes 200 kroužků s různým zaměřením. "Od sportu a kultury přes výtvarné umění až po ty specializované. Máme třeba kroužek pro filatelisty. Má už 40letou tradici, dokonce s jedním vedoucím. Začíná se zvedat zájem i o modelářské kroužky a netradiční sporty. Určitě nebudou chybět zvířátka a chovatelské kroužky. O ty je taky obrovský zájem," řekla ředitelka znojemského střediska Hana Bílková.
Každoročně se tam v kroužcích věnují lektoři více než 1000 dětí, z nichž mnohé navštěvují i několik kroužků. "A je to fajn, protože si můžou zkusit různé činnosti a vybrat si, co je baví," dodala Bílková.