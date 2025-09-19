Šalinářům daly zabrat druhé dveře i bowling, ve světové konkurenci jsou šestí

  12:02aktualizováno  12:02
Když Kateřina Hájková a Marek Blecha coby brněnští řidiči tramvají, respektive šalin podle brněnského označení, nedávno vyráželi na oborové mistrovství světa, příliš nevěděli, co je čeká. Dopředu totiž neznali ani disciplíny, ve kterých budou soutěžit, ani konkrétní stroje, s nimiž pojedou. Navzdory všemu nakonec ve Vídni vybojovali šesté místo z celkových 25 a porazili mnoho týmů z celého světa.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv

World Tramdriver Championship, tedy šampionát, kterého se brněnští šalináři zúčastnili, se skládá z osmi disciplín. Některé testují odhad rychlosti nebo vzdálenosti, jiné prověřují práci s brzdami či koordinaci soutěžících při řízení. Dvě z nich pak v zásadě připomínají klasické sportovní utkání. Jsou jimi tramvajový curling a bowling.

Obě soutěže fungují velmi podobně jako jejich běžné varianty, jen místo svých těl řidiči používají tramvaje. V curlingu se tak snaží místo soutěžních kamenů po ledě postrčit malé vozítko správným zrychlením vozu přesně do středu vyznačené oblasti na dráze. Bowling pak spočívá v postrčení velkého balonu tramvají proti připraveným vysokým kuželkám.

Kateřina Hájková a Marek Blecha z Dopravního podniku města Brna, účastníci mistrovství světa šalinářů ve Vídni (září 2025)
Kateřina Hájková a Marek Blecha, účastníci mistrovství světa šalinářů ve Vídni (září 2025)
Kateřina Hájková z Dopravního podniku města Brna, účastnice mistrovství světa šalinářů ve Vídni (září 2025)
Marek Blecha z Dopravního podniku města Brna, účastník mistrovství světa šalinářů ve Vídni (září 2025)
9 fotografií

Právě tato záležitost dala zabrat Marku Blechovi. „Bowling byl jednoznačně nejhorší. Bál jsem se ho už při představování disciplín. A ten pocit trvá doteď,“ ohlíží se za školením, na kterém jim pořadatelé turnaje den předem vysvětlovali jednotlivé disciplíny. Soutěžící si je následně zkoušeli.

Kateřinu Hájkovou pro změnu potrápila jedna z aktivit zaměřených na přesnost. „Pro mě to byly ty druhé dveře,“ odkazuje Hájková na část soutěže, ve které musí soutěžící při zastavení tramvaje co nejpřesněji odhadnout umístění dveří vozů vůči zastávce, a to kvůli bezproblémovému nástupu a výstupu cestujících.

Oba čeští reprezentanti se shodují, že zvládání těchto náročných výzev pomáhalo vzorné chování publika. „Tam všichni fandí všem,“ podotýkají k atmosféře, která na místě panovala. Některé disciplíny navíc vyžadovaly dostatek klidu, aby jeden člen týmu mohl tomu druhému přehledně signalizovat, například pomocí píšťalky. „Předtím, než se muselo signalizovat, se vždycky z vysílačky moderátora ozvalo pšššt. A bylo ticho,“ popisují Hájková s Blechou.

Programátor o víkendech řídí, jako Dobrovolný šalinář baví tisíce lidí

Přestože jim některé soutěže situaci zkomplikovaly, dvojice si nakonec vysloužila šestou příčku a se svým výsledkem je maximálně spokojená. „Marek hned v prvním kole nasadil laťku dost vysoko a mně se to v závěru naštěstí podařilo obhájit,“ hodnotí šalinářka jejich počínání v soutěži.

Umístění Blechy a Hájkové potěšilo i jejich nadřízené. „Skončit šestí mezi dvěma desítkami týmů z různých koutů světa je pro nás velký úspěch. Oběma velmi blahopřeji a těším se na společné setkání a na jejich zážitky a dojmy,“ vzkázal jim generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

K šalině s kamarádem a přes inzerát

Vzhledem k jejich úspěchu je až s podivem, že se oba dostali k řízení šaliny v podstatě náhodou. Blechu dovedla k práci v roce 2006 výzva kamaráda, se kterým předtím pracoval na montážích zabezpečovacích zařízení pro dráhu. „Společně jsme se šli zeptat na práci u tramvají, oni zrovna nabírali, tak jsme jim tam nechali životopisy. A pak se nám ozvali a už jsme byli tady,“ popisuje, jak začal se svým současným zaměstnáním.

Hájkové zase myšlenku, že by mohla pracovat jako řidička tramvaje, vnukl internetový inzerát. K nástupu do dopravního podniku ji okolo roku 2017 dovedla nespokojenost s výší mzdy v předchozím zaměstnání. V té době si musela přibírat další práci bokem, aby se uživila. „Chtěla jsem jen jedno zaměstnání, kde bych si vydělala dost, abych už nemusela dělat nic navíc. Šla jsem tehdy na nějakou akci dopravního podniku, už nevím, jestli to byl den otevřených dveří nebo nějaký nábor. Zkusila jsem to, udělala všechny testy a vyšlo to,“ vzpomíná řidička.

Tramvaják youtuberem. Jeho videa baví fanoušky dopravy i turisty

O tom, že mezi sebou šalináři soutěží, se Blecha dozvěděl asi tři roky poté, co se řízení začal věnovat. V roce 2011 se pak umístil na druhé pozici. „Od té doby jsem se účastnil už skoro každý rok,“ říká.

Hájková se naproti tomu o soutěžení dozvěděla už v prvním roce své dopravní kariéry. S tím, že by se přihlásili, ji oslovil jeden z kolegů. „Říkala jsem mu tehdy, jestli je normální a co tam jako budeme dělat. Nakonec jsme ale šli, bylo to super a od té doby jsme chodili každý rok. S výjimkou covidu samozřejmě,“ dodává pro přesnost.

Na Vánoce jsou lidé v MHD jako vyměnění, popisuje řidič. Dostal i cukroví

Podle obou se ovšem vždy jednalo pouze o brněnské soutěže konající se ve vozovnách v Medlánkách nebo Pisárkách. A právě pisárenské klání letos sloužilo pro české řidiče jako kvalifikace na světové mistrovství.

Teď už s humorem vyhlížejí další příležitost k reprezentaci České republiky ve své profesi. „Rok 2027, Melbourne. Kdyby nás pozvali, bylo by to úplně super,“ nadhazuje s úsměvem Blecha. A Hájková k tomu jen dodává, že na to musí oba ještě hodně pracovat.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři...

19. září 2025  13:02

Lidé v Humpolci chtějí psí hřiště a dřevěné hrací prvky v přírodě

Rovný milion korun vyhradila humpolecká radnice na uskutečnění projektů, jež lidé navrhnou do participativního rozpočtu. Nápady na zlepšení prostředí města letos místní zasílali podruhé – a sešlo se...

19. září 2025

Adastra získala status Databricks Elite Partner. Urychluje inovace postavené na umělé inteligenci

19. září 2025  12:55

Pražané mají zájem o preventivní vyšetření v „tunelu“, bez žádanky to ale nejde

V posledních letech podle lékařů stoupá zájem Pražanů o preventivní vyšetření prostřednictvím magnetické rezonance. Včasný záchyt nádoru totiž znamená nejšetrnější léčbu a nejvyšší šanci na úplné...

19. září 2025  12:52,  aktualizováno  12:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ve Zlíně odchovali mládě zoborožce přilbového, hnízdící samice má zvláštní zvyk

Ve zlínské zoologické zahradě oslavují. Jako první česká zoo odchovali mládě pestrého ptáka zoborožce přilbového. Rodičovský pár i mládě mohou návštěvníci vidět ve voliéře u Zátoky rejnoků. V...

19. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou...

19. září 2025  12:32

Ostrava zakládá energetickou agenturu pro snížení nákladů na energie

Město Ostrava bude mít novou městskou společnost - Městskou energetickou agenturu Ostrava. Jejím cílem bude snižovat náklady na energie prostřednictvím měření...

19. září 2025  10:49,  aktualizováno  10:49

Svatého Václava na Vysočině připomenou poutě, koncerty i městské slavnosti

Svátek svatého Václava si města na Vysočině připomenou koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči na Jihlavsku nebo v Počátkách na...

19. září 2025  10:47,  aktualizováno  10:47

Program Talent: 22 projektů mladých novinářů a novinářek získalo podporu. NFNZ a Syndikát novinářů ČR rozdělily více než 1 milion korun

19. září 2025  12:28

Nová ambulance v Horažďovicích pomůže seniorům s vícečetnými onemocněními

Geriatrickou ambulanci pro pacienty od 65 let s vícečetnými onemocněními a pro všechny seniory nad 75 let otevře od října Horažďovická nemocnice ze skupiny...

19. září 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Nová lávka, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji

Nová lávka pro pěší, která v Blansku překlene řeku Svitavu, vyjde levněji. Město předpokládalo, že bude stát přes 22 milionů korun, zakázku se ale podařilo...

19. září 2025  10:41,  aktualizováno  10:41

Stiebel Eltron uvádí novou generaci tepelných čerpadel hpnext s vyšší účinností, tichým provozem a ekologickým chladivem

19. září 2025  12:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.