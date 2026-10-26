Mladí brněnští hudebníci 28. října ukážou, jak zní česká hymna s cimbálem

Mladí brněnští hudebníci marně hledali aranžmá české hymny pro obsazení s cimbálem, a tak vytvořili vlastní. Svoji verzi písně Kde domov můj v doprovodu smyčců a cimbálu představí 28. října na hlavních streamovacích platformách, informovala Kateřina Sečkařová z produkce souboru BrKo Ensemble.
"Hlavním záměrem našeho projektu s názvem Hymna 2026 je připomenout význam státních svátků a ukázat, že úcta k národním tradicím a vlastenectví nejsou otázkou věku," uvedla houslistka a zpěvačka BrKo Ensemble Pavlína Pulicarová.
Zároveň by hudebníci chtěli posílit vztah mladé generace k české historii, kultuře a národním symbolům. Nahrávku hymny doprovodí videoklip natočený na střeše pražského Rudolfina. Zatím hudebníci zpřístupnili jen ukázku.
Autorem nového aranžmá hymny je Radovan Siman, houslista mladé generace, který propojuje folklorní kořeny s klasickou hudbou.
BrKo Ensemble je sedmičlenný soubor hudebníků s věkovým průměrem 22 let. V jeho repertoáru se potkává tvorba českých skladatelů inspirovaná lidovou hudbou s moravskými melodiemi v nových autorských úpravách.