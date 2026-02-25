Rychle jedoucí mladík vletěl s autem do řeky, na záchranu čekal na střeše

Muž vylétl ze silnice na Lažánky po šesté hodině ráno. Vůz byl podle fotek hasičů zveřejněných na Facebooku uprostřed toku potopený zhruba po okna.
Špatně zabrzděné auto sjelo rybáři do řeky a zmizelo pod hladinou
„Šlo o mladého řidiče, příčinou nehody bylo zřejmě nepřizpůsobení rychlosti. Okolnosti ale dál zjišťujeme,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
Předběžná výše škody je vyčíslena na 80 tisíc korun, v dechu řidiče nebyl zjištěn alkohol.
Mladík čekal na záchranu na střeše. „Muž musel před vodou utéct na střechu auta, odkud ho hasiči zachránili pomocí nastavovacích žebříků. Auto následně vytáhl náš vyprošťovací speciál z brněnské stanice Lidická,“ popsali hasiči.
U nehody zasahovali i záchranáři. „Měli jsme v péči mladého muže, kterého jsme ošetřili, poskytli mu tepelný komfort a k další péči převezli do blanenské nemocnice,“ informovala mluvčí záchranářů Michaela Bothová s dodatkem, že muž byl podchlazený.