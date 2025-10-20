Mladík pro zapomenutou nabíječku šplhal po lešení, vyhýbal se matce přítelkyně

Nezvyklá scénka se odehrála v sobotu kolem třetí hodiny ráno v jižní části Brna. Jedna z obyvatelek bytového domu si všimla muže, který na úrovni čtvrtého patra leze po lešení. Z obavy, že jde o lupiče, zavolala strážníky.
Ti byli na místě do tří minut a mladíka zpozorovali už při sestupu dolů o dvě patra níže. Zjistili, že osmadvacetiletý muž nepřišel krást, ale vydal se k balkonu své přítelkyně pro nabíječku k mobilu, kterou si u ní doma zapomněl.
|
Cizí mladík způsobil rozruch v brněnské škole. Ukázalo se, že přišel za známou
„Mladý muž objasnil, že dívčina matka ho nemá příliš v oblibě, a tak využil rekonstrukce domu, aby se vyhnul obligátnímu příchodu přes chodbu,“ popsal mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.
Strážníkům na místě se podařilo toto vysvětlení potvrdit. „Muže pak upozornili, že tento styl návštěv v pozdních hodinách budí mezi místními rozruch a může být i poměrně nebezpečný. Potom ho nechali pokračovat směrem domů,“ podotkl Ghanem.