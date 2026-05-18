Model vesmírné rakety SpaceBuzz má zvýšit zájem o technické obory

Model vesmírné rakety SpaceBuzz, který projede pěti regiony Česka, dnes zahájil cestu v Brně na Moravském náměstí. Součástí původně nizozemského projektu je virtuální kino, které zprostředkovává pohled na Zemi z její oběžné dráhy. Dvacetiminutovým zážitkovým videem provází digitální avatar budoucího českého astronauta Aleše Svobody, který k videu zároveň namluvil komentář v češtině i angličtině.
Zahájení cesty kamionu s modelem rakety dnes na Moravském náměstí doprovázely ukázky zábavné vědy, aktivit Armády České republiky i Univerzity obrany. Možnost virtuálního zážitku je spojená se vzdělávacím programem, který má mezi dětmi na druhém stupni základních škol zvýšit zájem o technické obory.
"Pokud chceme, aby se o vědu a technologické obory zajímalo více mladých lidí, musíme jim ukázat, že to nejsou žádné abstraktní pojmy z učebnic. Projekty jako SpaceBuzz dokáží propojit vzdělávání s autentickým zážitkem," uvedl při zahájení projektu ministr školství Robert Plaga (za ANO).
SpaceBuzz je vzdělávací program založený astronautem Evropské vesmírné agentury (ESA) Andrém Kuipersem. "Podobné aktivity mohou inspirovat budoucí generaci nejen českých vědců a inženýrů, ale také pilotů, techniků či astronautů. Armádní výcvik je skvělým předpokladem pro práci astronauta," poznamenal Aleš Svoboda, který je sám armádním pilotem.
Model rakety v každém z 21 měst zastaví na jeden den, dopoledne jej mohou navštívit školy, odpoledne veřejnost. Z Brna zamíří do Znojma, Hodonína, Ždánic a Slavkova u Brna, na další týden se přesune do Moravskoslezského kraje, v červnu do Plzeňského kraje a poté do Prahy a Středočeského kraje, kde akci zakončí program pro veřejnost. Kompletní program turné je na webových stránkách projektu Česká cesta do vesmíru.