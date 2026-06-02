Moderní energetika potřebuje nejen nové zdroje, ale i úspory, řekl odborník

Moderní energetika potřebuje podle Davida Martinka ze společnosti ČEZ ESCO nejen nové zdroje energie a kapacity pro její akumulaci, ale i značné investice do úspor. I když se na nich pracuje už mnoho let, stále je v Česku obrovské množství budov stavěných v dobách, kdy energie byla levná a na úspory se nehledělo, řekl dnes v příspěvku na brněnském veletrhu inovací Urbis.
Kvůli objemu investic do energetických úspor jeho společnost často naráží na nedůvěru. Jejím úkolem je vymyslet a udělat celkové řešení, které umožní velkým budovám nejen snížení energetické náročnosti, ale i zajištění tepla či elektřiny z moderních zdrojů. Jako jednu z takových obřích investic zmínil proměnu Kongresového centra v Praze. Budova získala mimo jiné nové vytápění, vzduchotechniku, chlazení a LED osvětlení. Na střeše jsou fotovoltaické panely.
"Spolupracujeme na podobných projektech obvykle s městy či dalšími institucemi, a aby je bylo možné uskutečnit, je potřeba, aby politici byli odvážní a nebáli se trochu zariskovat. Často se potkáváme s nedůvěrou a musíme hodně vysvětlovat, než se do projektu pustíme," řekl Martinek. Přitom se podle něj tyto investice vrátí obvykle do několika let.
Při investicích do energetiky je třeba sledovat nejenom nízkou cenu, uvedl Martinek. S ohledem na komplikovanou a nepředvídatelnou geopolitickou situaci je důležitá diverzifikace zdrojů, flexibilita a stabilita. "Při modernizaci je potřeba jít cestou obnovitelných zdrojů a fotovoltaiku dělat na střechách, kde to jen lze. S větrníky je to složitější, protože povolování trvá průměrně osm let a za tu dobu se technologie výrazně posunou," řekl Martinek. K tomu je potřeba budovat kapacity na akumulaci energie.
Zmínil také potřebu dekarbonizovat teplárenství, což ovšem neznamená vždy přechod na zcela čisté zdroje. "Na centrální zásobování je napojeno 4,5 milionu lidí, což v západní Evropě neznají a je tak těžké jim vysvětlovat, že potřebujeme i plyn jako náhradu uhlí, abychom mohli mít udržitelné ceny tepla," řekl Martinek. Zmínil, že díky spolupráci s městy se daří některé zdroje přestavět tak, aby byly pro životní prostředí příznivější.