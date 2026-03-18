Moderní zázemí hematologické kliniky ve FN Brno nabídne pacientům větší pohodlí

Fakultní nemocnice v Brně zmodernizovala za více než 75 milionů korun jednotku intenzivní péče na interní hematologické a onkologické klinice. Opravené zázemí nabídne pacientům komfort odpovídající standardům moderního zdravotnictví. Novinářům to dnes při otevření pracoviště řekl přednosta kliniky Michael Koubek.
Původní prostory podle přednosty neodpovídaly potřebám současné hematologie. "Pacienti dostávali moderní léčbu v nevyhovujících prostorech. Pro pacienty i personál se mění komfort. Znamená to, že díky novým prostorům můžeme daleko lépe řešit složité případy," popsal Koubek.
Práce na rekonstrukci začaly loni v červnu a skončily letos na jaře. První etapa zahrnovala modernizaci lůžkové části. Počet lůžek se zvýšil ze šesti na deset, nově opravená jednotka intenzivní péče má pět sterilních lůžek a pět standardních. Ve druhé etapě dělníci instalovali například novou vzduchotechniku. Rekonstrukci komplikovala poloha oddělení ve 14. patře výškové budovy nemocnice v Bohunicích. Dělníci se tak museli vypořádat s přesunem stavebního materiálu do výšky několika desítek metrů.
"Provoz byl omezený jen nepatrně. Pacientské pokoje jsme přesunuli do provizorních prostor, ale po celou dobu rekonstrukce jsme nesnížili objem péče, kterou poskytujeme," uvedl přednosta. Rekonstrukci za více než 75 milionů bez daně zaplatily peníze z Národního plánu obnovy.
Interní hematologická a onkologická klinika pečuje o pacienty s krevními nemocemi, nádorovými onemocněními nebo se selháním kostní dřeně. Na pracoviště se přichází léčit nejen lidé z Jihomoravského kraje, ale také z části Vysočiny nebo Zlínského kraje. "Pokud jde o počty pacientů, ročně diagnostikujeme kolem 1000 nových případů krevních nemocí a okolo 2000 solidních tumorů," dodal Koubek.