Modernizace železnice promění Vyškov, město připravuje navazující projekty

Radnice ve Vyškově chystá v souvislosti s chystaným zdvoukolejněním železniční tratě mezi Brnem a Přerovem navazující projekty za stovky milionů korun. Mají zabránit dopravnímu kolapsu a pomoci rozvoji města, informovalo dnes vedení radnice. Zdvoukolejnění zkrátí cestu z Vyškova do Brna na 15 minut a z města udělá spádové centrum pro 40.000 lidí.
Stavební práce na trati by ve Vyškově měly podle vedení města začít v roce 2028. Nejvýraznější zásahy a výluka drážního provozu jsou naplánovány na roky 2031 a 2032. "Město stojí před jasnou volbou. Buď nechá projekt proběhnout bez aktivního zapojení a promarní příležitosti, které už se nemusejí opakovat a které můžou příští generace mrzet, nebo se na něj včas připraví a pokusí se prosadit řešení, která budou přínosem pro Vyškov i jeho obyvatele," uvedl místostarosta Karel Goldemund (sdružení VY).
Jednou z nejvýznamnějších změn, na které město pracuje v souvislosti se státní investicí, je přesunutí současného nákladového nádraží na okraj průmyslové zóny Sochorova. K přesunutému nádraží povede silnice kopírující trasu armádní vlečky, což odlehčí páteřní Dědické ulici od těžké nákladní dopravy. V uvolněném prostoru vznikne záchytné parkoviště s kapacitou kolem 850 míst a podchod pod kolejemi. "Jestliže tady budeme mít možnost být v Brně za 15 minut a integrovaná doprava bude fungovat dobře, tak je potřeba zbudovat hlavně záchytné parkoviště. Pokud tohle neuděláme, tak se nám statickou dopravou zahltí celý Vyškov," zdůraznil starosta Karel Jurka (ODS).
Projekt změní také oblast Smetanových sadů, kde viadukt přes řeku Hanou nahradí estakáda na pilířích a přes ulici 9. května povedou dva samostatné mosty s protihlukovými stěnami. Odstraněním části drážního valu vznikne prostor na parkoviště pro obyvatele sídliště i návštěvníky aquaparku. Na opuštěném železničním náspu směrem na Marchanice vznikne silnice napojující sportovní areál přímo z Olomoucké ulice. Město dále plánuje kruhový objezd u dálničního přivaděče a účelovou cestu pro průmyslovou zónu Nouzka.
Celková investice města na tyto projekty může být ve stovkách milionů korun. "Vyškov na to (zdvoukolejnění trati, pozn. red.) musí být připraven infrastrukturálně, protože se prostě stane předměstím Brna, nebo možná Brno předměstím Vyškova, to je úhel pohledu, ale prostě stane se to, takže na to se musíme připravit," uzavřel Goldemund.