Módní veletrhy Styl a Kabo se od pátku na tři dny zaměří na české firmy

Veletrhy módy a obuvi Styl a Kabo, které začnou v pátek na brněnském výstavišti, se ve svém letním termínu zaměří na české značky bot, oblečení i textilií. Ze 142 firem, které se kontraktačních veletrhů zúčastní, je 53 procent právě z Česka. Novinářům to dnes řekli zástupci pořádajících Veletrhů Brno.
Srpnový termín módních veletrhů, které se každoročně konají v únoru a srpnu, zabere celý pavilon V. Obvyklý pavilon P totiž obsadilo mistrovství Evropy volejbalistek. Úvodní páteční galavečer i sobotní Czech Fashion Week se budou konat v pavilonu A2.
"Máme radost, že se na veletrh po letech vrací některé značky jako například Rieker, Fare nebo CityZen. Zároveň po 15 letech obnovujeme soutěž módních návrhářů Professional Top Styl Designer. Na minulých veletrzích soutěžili studenti středních škol, vysokých škol, nyní je tedy řada na profesionálech," uvedl ředitel veletrhu Martin Škarka.
Ve finále se utká šest návrhářů, kteří dostali za úkol vytvořit šest modelů, z toho tři z materiálů české firmy VEBA, která letos slaví 170 let od svého vzniku, jeden z materiálů musí být africký brokát.
"Soutěžní anonymní přehlídka je naplánovaná na pátečních 11:00, při zahajovacím galavečeru už budou návrháři vystupovat pod jmény a bude vyhlášen vítěz," dodal Škarka.
Hlavním tématem veletrhů je Hezky česky, stánky českých výrobců tak budou zvýrazněny českou vlajkou. České tvorbě bude věnovaná sobotní přehlídka v 15:30 v pavilonu V.
Již potřetí bude v pavilonu připravena Fashion Lounge s přednáškami, workshopy i diskusemi na témata týkající se obuvi, zdraví, módy i kosmetiky.
Veletrhy Styl a Kabo zůstávají sice kontraktačními veletrhy určenými profesionálům a nákupčím, s kódem Fashion Lovers si na ně mohou koupit vstupenky i zájemci mimo obor.
Veletrhy začínají v pavilonu V brněnského výstaviště v pátek v 9:00 a potrvají do neděle 23. srpna.