Modřice bude patrně řídit po čtyřech letech koalice vedená ODS

Do pozice starosty Modřic na Brněnsku se po čtyřech letech zřejmě vrátí zástupce ODS. Měl by jím být osmadvacetiletý Jan Hroudný. ČTK řekl, že jednání pokračují, ale jako pravděpodobná se jeví koalice, která v šestitisícovém městě fungovala před rokem 2022, a to s lidovci a zelenými. Do opozice by tak zamířilo sdružení Nezávislí pro Modřice dosavadního starosty Libora Procházky.
V letošních komunálních volbách získala ODS v Modřicích pět z 15 zastupitelů, lidovci dva a zelení jednoho. Koalice těchto tří stran fungovala podle Hroudného dobře i v minulosti, ale před čtyřmi lety získala dohromady jen šest mandátů a ostatní tak vítěznou ODS obešli. Nyní hovoří Hroudný o tom, že programově i personálně se představy potenciálních budoucích koaličních partnerů shodují.
Hlavním předvolebním tématem v Modřicích byl podle Hroudného před volbami systém rezidentního parkování, který dosluhující koalice spustila letos 1. září. Parkování je regulované v pracovní dny od 17:00 do 06:00. Lidé, kteří v Modřicích nebydlí, platí desetikorunu za hodinu. U nádraží je parkování regulované v pracovní dny celodenně. "Náš pohled byl spíše skeptický. Ani ne tak k samotné existenci modrých zón, ale k tomu, jak systém momentálně vypadá. Nechceme jej rušit, protože do toho město investovalo hodně peněz, ale podrobit jej revizi," řekl Hroudný. Zmínil zrušení poplatku za první auto rezidenta, který činí 200 korun za rok. Dále se chce věnovat hledání dalších parkovacích kapacit a také řešení míst, kde se mnoho let bezproblémově parkovalo a nyní to nejde.
Hroudný se o politiku ve městě, kde se narodil a podle svých slov plánuje založit rodinu, začal zajímat už dříve. Do zastupitelstva byl poprvé zvolený před čtyřmi lety.