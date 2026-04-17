Zboží, které potřebuje každý. Nová linka vyrobí 20 tisíc tun toaletního papíru ročně

  10:52aktualizováno  10:52
V hale to bzučí jako v úle, ale pilně jako včelky tu nekmitají zaměstnanci. Práci odvádějí stroje, které běží prakticky nonstop. Na obsluhu jedné linky na výrobu toaletního papíru stačí pouze pět lidí. Nyní však firma Moracell spouští třetí linku, tudíž se v jejím závodě v Žabčicích na Brněnsku pohybuje patnáct pracovníků. Celkově jich největší výrobce papírové hygieny v Česku zaměstnává asi 145.

Spíš než pohyb po továrně si jejich úkoly žádají sezení u počítače. I nově zavedené technologie, které automatizují výrobu, však potřebují lidský dohled. Najednou se totiž pás, kde se hotové ruličky toaletního papíru umisťují do fólie po deseti kusech, zasekne a musí zasáhnout zaměstnanec.

„Výkon stroje není jen o technologických možnostech, ale i o schopnosti operátora ho správně řídit,“ podotýká generální ředitel společnosti Moracell Andrej Zimányi.

Loňské tržby společnosti Moracell atakovaly dvě miliardy korun. Díky modernizaci výroby a zvýšení produkce očekává management v tomto roce prodej alespoň o čtvrtinu větší. Pomůže tomu nově spuštěná třetí linka na výrobu toaletního papíru.
Firma Moracell spouští v Žabčicích na Brněnsku třetí linku na výrobu toaletního papíru. (16. dubna 2026)
Loňské tržby společnosti Moracell atakovaly dvě miliardy korun. Díky modernizaci výroby a zvýšení produkce očekává management v tomto roce prodej alespoň o čtvrtinu větší. Pomůže tomu nově spuštěná třetí linka na výrobu toaletního papíru. (16. dubna 2026)
V Žabčicích na Brněnsku vzniká zboží, které potřebuje každý. Nová linka firmy Moracell vyrobí 20 tisíc tun toaletního papíru za rok. (16. dubna 2026)
V Žabčicích na Brněnsku vzniká zboží, které potřebuje každý. Nová linka firmy Moracell vyrobí 20 tisíc tun toaletního papíru za rok. (16. dubna 2026)
Ten, kdo linku řídí, musí umět nastavit stroj v závislosti na aktuální teplotě či vlhkosti vzduchu a dalších parametrech. Proto si tato role žádá jistou kvalifikaci.

Podle výrobního ředitele Vladimíra Matouška zde pracují zejména místní, a to v takzvaném režimu „krátký – dlouhý týden“. Zaměstnanci se střídají po dvanáctihodinových směnách, výroba se přerušuje pouze výjimečně, třeba během vánočních svátků. „Jakmile stroje vychladnou, dlouho to trvá, než se zahřejí a jsou znovu plně výkonné,“ vysvětluje Matoušek.

Proces vzniku toaletního papíru začíná ještě dříve. Mateřská firma VelvetCare dodává z Polska do Žabčic takzvané jumbo kotouče, na nichž je navinutý papír. Ten se na páse postupně odvíjí a nabaluje na jednotlivé ruličky.

Vzniká zde produkt ze dvou, tří nebo čtyř vrstev; podle Zimányiho je nejpopulárnější prostřední varianta jako kompromis ceny a kvality. Kromě toho se v Žabčicích řežou nejprodávanější kuchyňské jednorázové utěrky v Česku, které jsou k dostání pod názvem Velvet Turbo.

Z průmyslového areálu o rozloze 50 tisíc metrů čtverečních odjíždí denně 25 kamionů plně naložených hygienickými potřebami. Po přidání třetí výrobní linky by produkce měla stoupnout o 70 až 80 procent, což navýší i počet nákladních vozů.

Roční kapacita nové linky přesahuje 20 tisíc tun, což znamená stovky palet hotových výrobků denně. Celková investice do této novinky a výstavby haly dosáhla 15 milionů eur, tedy asi 375 milionů korun.

„Je de facto stejná jako první dvě linky, ale u této jsme zdvojili proces balení, takže můžeme plně využít kapacitu. I první dvě linky dokážou zpracovat 600 metrů papíru za minutu, ale reálně jsme se pohybovali na 350 až 400 metrech,“ přibližuje Zimányi s tím, že novinka obsahuje dvě navíječky, dvě baličky, dvě pytlovačky… zkrátka všechno je tu dvakrát.

Žabčický závod zásobuje toaletním papírem nejen české domácnosti, zboží dováží také do Rakouska, Maďarska a Slovenska. Podle Zimányiho se vyplatí export v okruhu do 500 kilometrů.

Společnost dlouhodobě prosperuje. Po produktech, jež nabízí, totiž bude vždy poptávka. Na otázku, jak se výrobcům toaletního papíru dařilo v průběhu covidu, reaguje Zimányi se smíchem. „Nejprve sice vzrostl zájem, jenže pak měli všichni toaletní papír pod postelí nebo v garáži,“ říká. Pandemie tak Moracell nijak nepoznamenala.

Loňské tržby společnosti atakovaly dvě miliardy korun. Díky modernizaci výroby a zvýšení produkce očekává management v tomto roce prodej alespoň o čtvrtinu větší.

Firma loni oslavila čtvrt století od založení. Původně šlo o rodinný podnik, který se dlouhá léta soustředil na prodej dovozového zboží z Itálie.

Zboží, které potřebuje každý. Nová linka vyrobí 20 tisíc tun toaletního papíru ročně

Loňské tržby společnosti Moracell atakovaly dvě miliardy korun. Díky...

V hale to bzučí jako v úle, ale pilně jako včelky tu nekmitají zaměstnanci. Práci odvádějí stroje, které běží prakticky nonstop. Na obsluhu jedné linky na výrobu toaletního papíru stačí pouze pět...

17. dubna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

