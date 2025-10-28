Evakuace 160 lidí, škoda 15 milionů. Na Brněnsku hořela technologická pec

Hasiči měli požár pece nahlášený ve 13:20, zhruba za hodinu jej dostali pod kontrolu, kolem 15:30 ohlásili likvidaci.
„Příčinou vzniku požáru byla nepředpokládaná změna provozních parametrů,“ sdělil mluvčí hasičů Štěpán Komosný.
Hasiči při události využili i speciální hasicí zařízení Cobra. Jde o stroj, který umí navrtat do hořícího objektu otvor, tím protáhne hadici a hasí. Používá se hlavně při požárech střech.
