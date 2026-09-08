Moravská galerie chystá oslavu osmdesátin umělce a sběratele Valocha

Moravská galerie v Brně připravuje oslavu 80. narozenin umělce, kurátora a sběratele Jiřího Valocha. Ve čtvrtek v Pražákově paláci nabídne čtení Valochovy poezie a ukázku z připravovaného dokumentu. Velkou část své umělecké sbírky daroval Valoch právě Moravské galerii, která z ní čerpá v sérii dalších výstav zahrnutých v projektu Network Valoch. V tiskové zprávě to oznámila kurátorka Jana Písaříková
"Program Změna hry pojmeme jako participativní událost věnovanou čtení poezie Jiřího Valocha – od jeho raných surrealistických básní až po poslední minimalistické texty datované rokem 2017," uvedla Písaříková.
Každý, kdo přijde gratulovat, si může vybrat některou z Valochových básní a přečíst mu ji. "Právě takové setkání může udělat autorovi radost a zároveň připomenout tu část jeho tvorby, která někdy zůstává ve stínu kurátorské a sběratelské činnosti," doplnila kurátorka.
"Lze říci, že Jiří Valoch zakreslil Brno na globální mapu uměleckého světa poslední třetiny 20. a počátku 21. století. Patří k nejvýznamnějším osobnostem nového umění nejenom u nás, ale minimálně v evropském měřítku," uvedl ředitel galerie Jan Press.
Valochova darovaná sbírka je základem expozice Art Is Here v Pražákově paláci. Druhou část už dříve věnoval Národní galerii. V roce jeho osmdesátin se instituce spojily v projektu Network Valoch, obě části sbírky zpracovávají, připravují monografii a chystají otevření badatelny s knihovnou a archivem.
Obě galerie Valochovu sbírku postupně představí také ve stálých expozicích i jednotlivých výstavách. Letos tak Moravská galerie připravila průřez dílem slovenského konceptualisty Rudolfa Sikory. V říjnu naváže výbor z díla Adrieny Šimotové a ukázka prací Radka Kratiny. Z Valochovy sbírky bude na podzim 2027 čerpat i retrospektiva Milana Knížáka.
Oslavy se neomezují pouze na Brno. Jejich součástí byl a je například i program v Praze, Hradci Králové nebo Lhotě Rapotině na Blanensku. "I tato decentralizovaná podoba oslav dobře odpovídá způsobu, jakým Jiří Valoch celý život fungoval – prostřednictvím kontaktů, spolupráce a rozsáhlé sítě přátel, umělců a institucí," doplnila kurátorka.
Valoch se narodil 6. září 1946 v Brně. Za minulého režimu udržoval síť korespondenčních kontaktů a stal se důležitou osobností evropské neoavantgardy. Od roku 1966 působil také jako výtvarný kritik, kurátor a sběratel. Už mnoho let je vážně nemocný a žije v ústraní.