Moravská galerie v Brně po havárii znovu otevře expozici Umění do kapsy

Autor: ČTK
  11:47aktualizováno  11:47
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Moravská galerie v Brně znovu otevře edukační expozici Umění do kapsy v Místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou se už podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovuotevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi, informovala ČTK mluvčí galerie Eva Kadlčáková.

Expozice vznikla před dvěma lety. Její tvůrci z lektorského oddělení se inspirovali dětskou encyklopedií Rozum do kapsy. Pokusili se shrnout základní poznatky o umění do stručného, ale pestrého a zajímavého tvaru.

"Nepostupovali jsme chronologicky, ani podle abecedy, ale podle významových celků. Představovanými tématy jsou třeba záznam času, krajina nebo i ošklivost v umění. A jde o to, jak umění rozumět a jak se na ně příště třeba poučeněji dívat," uvedla vedoucí lektorského oddělení Michaela Gerichová.

Návštěvníci expozice například zjistí, že krajinu lze v umění pojmout jako realistickou malbu i abstraktní obraz, ale také formou land artu, který s krajinou a přímo v krajině aktivně pracuje. "Pozoruhodnou součástí expozice je také kapitola nazvaná Člověk a člověk, kde je umístěná unikátní galerijní sbírka umění pro nevidomé a slabozraké. Lidé si tedy mohou vyzkoušet i haptický zážitek z umění,“ dodala Gerichová.

Veřejně přístupná dál zůstane jen část Místodržitelského paláce. První etapa rekonstrukce skončila v roce 2024, druhá by měla začít na přelomu letošního a příštího roku.

"V první etapě bylo zrekonstruováno přízemí a vznikla právě expozice Umění do kapsy. Naopak expozice starého umění 'Brno předměstí Vídně' situovaná do vyšších pater je dál uzavřena, protože tyto části na svou rekonstrukci teprve čekají," uvedla Kadlčáková. Uzavřená expozice je k dispozici alespoň on-line.

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