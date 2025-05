Moravská galerie v Brně představuje první Otevřený depozitář v ČR!

kji

13:00

Moravská galerie v Brně píše novou kapitolu své historie a otevírá veřejnosti první Otevřený depozitář v České republice. S konceptem přišlo vedení galerie dokonce dřív, než byl otevřen depozitář Boijmans Van Beuningen v Rotterdamu (2021) a depozitář Victoria and Albert Museum v Londýně. Tento unikátní projekt přináší jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí uchovávání uměleckých děl a jejich péče. A co víc? Slavnostní otevření OPEN DEPO FEST 31. května 2025 bude skutečným festivalem umění a zábavy!