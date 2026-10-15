Moravská galerie v Brně vystavila tvorbu Šimotové, narodila se před 100 lety

Výstava z díla významné české výtvarnice Adrieny Šimotové je hlavním bodem podzimní sezony v Pražákově paláci Moravské galerie v Brně. Od narození Šimotové letos uplynulo 100 let, zemřela v roce 2014. Návštěvníci paláce si od pátku prohlédnou také třeba výběr ze sbírky mikulovského sympozia Dílna nebo tvorbu fotografa Miroslava Myšky.
Výstava pojmenovaná Brno ’86 připomíná významný mezník v životě a tvorbě Šimotové. Po letech, kdy na domácí půdě nemohla své dílo prezentovat, jí kurátor Jiří Valoch v roce 1986 v Domě pánů z Kunštátu připravil úspěšnou výstavu. Byla to význačná událost s obecnějším dosahem, uvedl jeden z kurátorů aktuální výstavy Pavel Brunclík.
Šimotová v 80. letech opouštěla malířství a věnovala se osobité práci s papírem a na papíře. "Efemérní techniky jí umožnily zobrazovat tělesnost méně pateticky. Její zkoumání těla směřuje od osobního k obecnějšímu. A její osobitý styl ji činí nezaměnitelnou," doplnil kurátor Ondřej Chrobák. Perforováním, řezáním, mačkáním či otisky zaznamenávala stopy po pomíjivé existenci člověka.
Aktuální výstava se pokouší rekonstruovat prezentaci z roku 1986. Návštěvníci si prohlédnou velkoformátová díla a trojrozměrné papírové objekty, ale také fotografie z tehdejší vernisáže od Hany Hamplové a Bohdana Holomíčka. Výstavu doplňuje ještě soubor bibliofilií s ilustracemi Šimotové, převážně z 90. let minulého století.
Součástí podzimní výstavní sezony je také průřez sbírkou mikulovského výtvarného sympozia Dílna. Koná se od roku 1994. Díla, která tam pozvaní umělci vytvoří, zůstávají součástí sbírky. V první vlně Moravská galerie vystavila tvorbu z první dekády Dílny, například práce Stanislava Diviše, Petra Nikla či Jaroslava Róny. Další dvě výstavy budou následovat.
Stálou expozici v Pražákově paláci dočasně obohatily práce Radka Kratiny, Dalibora Chatrného a Ladislava Nováka. Samostatnou výstavní intervenci má grafik Jiří Havlíček. Natrvalo přibyla do Pražákova paláce čtyři a půl metru vysoká instalace Krištofa Kintery Konec slov III. Tvoří ji knihy zalité v betonu.
Další podzimní novinkou je výběr z fotografického díla brněnského autora Miroslava Myšky. Jednu část tvoří portréty, například členů takzvané brněnské bohémy z 60. let. Druhou část Myška označuje jako fraktály. "Jde o zachycení předmětů a vzorů nalezených v civilizaci. Často je principem pozůstatek slov či opakující se tvar. Jde o různá zábradlí, 'vlny oceánu' v dlažbě, oprýskané zdi, kousky plakátovacích ploch," popsal osmdesátiletý Myška.