Moravská galerie vrátila obrazy potomkům Hellerových, zůstanou ale v její sbírce

Potomci rodiny Hellerových, průmyslníků z Hranic na Přerovsku, znovu získali čtyři obrazy, o které přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů ale přesto zůstanou ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Příspěvek ministerstva kultury totiž umožnil tři obrazy odkoupit od rodiny za neupřesněné částky v nižších stovkách tisíc korun. Čtvrtý obraz rodina galerii darovala. Lidé si olejomalby mohou ode dneška prohlédnout na výstavě Napravená křivda v Pražákově paláci v Brně.
Hellerovi, kteří měli židovské kořeny, uprchli před nacisty do zámoří, v Hranicích však museli zanechat svůj majetek, včetně sbírky obrazů. Většina majetku zmizela, například se rozprodala v aukcích, část obrazů se však za války dostala do tehdejšího Zemského muzea, odkud čtyři z nich v roce 1961 převzala nově vzniklá Moravská galerie. Potomci Hellerových prokázali svůj nárok například fotografiemi, které zachycují obrazy ještě v interiéru hranické vily.
"Pro Moravskou galerii je proces nápravy majetkových křivd způsobených holokaustem jednou z morálních priorit. Věříme totiž, že etický přístup k historii je základem moderní muzejní instituce," uvedl ředitel galerie Jan Press.
Obrazy pocházejí ze 17. a 18. století. Malíř Martino Altomonte zachytil Svatého Josefa s Ježíškem, Herman van der Mijn namaloval Zuzanu a starce. Plátno Šalamounův soud připisují odborníci Carlovi Ciganimu, Venušina toaleta je dílem Francesca Albaniho. Galerie podle kurátora Ondřeje Chrobáka počítá s důkladným restaurováním i budoucím vystavováním obrazů, z nichž se restitucí a odkupem podařilo sejmout stigma spojené s historickou křivdou.
S pátráním po osudu obrazů a ověřováním nároku Hellerových pomáhalo Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války. "Jsou to obrazy z původní sbírky Stefana Hellera, sběratele, který byl židovského původu, a aby si zachránil život, musel v roce 1939 emigrovat. Veškerý majetek Stefana Hellera byl zabavený gestapem," řekla ČTK zástupkyně centra Lucie Němečková.
Čtveřici obrazů se podařilo vypátrat právě díky tomu, že zůstala ve fondu muzea a později galerie. Jde však jen o torzo sbírky a zlomek majetku, o který Hellerovi přišli a který se rozptýlil neznámo kam.