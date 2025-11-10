Čtyřiadvacet let je v provozu Moravská zemská knihovna v Brně a od té doby politici či brněnský dopravní podnik hovoří o tom, že zde vznikne zastávka.
Stavět se však začala až letos v souvislosti s rekonstrukcí Kounicovy ulice, u níž knihovna stojí. Oprava vozovky sice skončila již na konci letních prázdnin, ale poté se stavělo v dalších částech ulice a zastávky se otevírají po dokončení až nyní.
Kaplického blob stojí v Brně, je z něj autobusová zastávka
Zastávky poslouží nejen návštěvníkům knihovny, v sousedství jsou i budova magistrátu, právnická fakulta, Univerzita obrany i vysokoškolské koleje.
„Zastavovat na ní budou trolejbusy na linkách 34 a 36,“ hlásí dopravní podnik. Ty spojují uzel v centru města na České s městskými částmi Komín a Žabovřesky.
Každý ze spojů však jezdí zhruba po deseti minutách, častější tramvajová linka číslo 12 – jedna z nejvytíženějších v Brně – kolem knihovny prosviští jako doposud.
Nejbližšími tak zůstanou necelých 400 metrů vzdálené zastávky Rybkova, Nerudova či Klusáčkova.
„Úvaha o společné zastávce i pro tramvaj souvisela s možným přesunem zastávky Nerudova, která je za rohem. Prověřování před lety skončilo závěrem, že v ulici Kounicova není místo na tramvajové ostrůvky, došlo tedy k rozhodnutí, že tramvajová zastávka zůstane v ulici Nerudova a postaví se stavebně jednodušší trolejbusová zastávka,“ sdělila iDNES.cz mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
15. června 2023