Moravská zemská knihovna získala darem ojedinělý rukopisný zpěvník z 18. století

Moravská zemská knihovna získala jako dar od sběratele ojedinělý zpěvník z poloviny 18. století. Rukopis nadepsaný Cantilenae diversae, tedy rozličné písně nebo různé zpěvy, vznikl pravděpodobně v prostředí kolem kláštera v Rajhradě na Brněnsku. Sběratel svazek koupil ještě před rokem 1989 v antikvariátu za pár desítek korun. Knihovna rukopis odborně zpracuje a digitálně zpřístupní, řekla ČTK její mluvčí Anna Mrázová.
Autor německo-latinského rukopisu není známý. Svazek podle muzikologa Miloše Štědroně obsahuje více než 20 písní různého charakteru, milostných i politických, namířených třeba proti Turkům nebo kazateli Martinu Lutherovi. Je dokladem neoficiální hudební kultury své doby, pomyslným "playlistem" brněnského intelektuála z poloviny 18. století, ve kterém se mísí politická satira, milostná lyrika i hospodský humor.
"Dárcovství představuje způsob rozšiřování sbírek obvyklý spíše v bohatších oblastech Evropy nebo ve Spojených státech amerických. O to více nás těší, že se mecenát začíná rozvíjet i v českém prostředí. Potenciálním dárcům nabízíme spolupráci nejen při našich akvizicích, ale i při realizaci náročnějších restaurátorských zásahů," uvedl kurátor rukopisů a starých tisků Moravské zemské knihovny Jiří Dufka.
Zpěvník získala knihovna jako dar. Zároveň jako takzvaný deponát převezme i významnou část celé sbírky. Většinu souboru představují staré tisky, především hudební, obsahuje ale i středověké rukopisné zlomky a několik prvotisků. Deponát zůstane v majetku sběratele či jeho dědiců, bude však v péči knihovny.
"Majitelům mimořádně cenných knižních sbírek na základě smlouvy o uložení garantujeme odbornou péči a odpovídající uložení. Na oplátku si vyhrazujeme právo zpřístupňovat originály ke studiu a vytvářet digitální kopie dokumentů," popsal Dufka.