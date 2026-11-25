Brněnská kluziště pro veřejnost postupně zahajují sezonu. Dnes začala v parku na Moravském náměstí, kam loni zavítalo přes 26.000 lidí. Městská společnost Starez – Sport otevře ledové plochy ve Vodově ulici a za Lužánkami v sobotu, kdy provoz zahájí i kluziště v Bystrci. Ceny na sportovištích zůstávají stejné jako loni. Zájemci už mohou vyrazit také na led u obchodního centra Olympia nebo v Líšni, zatímco v Ořešíně přírodní plochu pro bruslení teprve připravují, vyplývá ze zjištění ČTK.
Slavnostní zahájení sezony na Moravském náměstí s krasobruslařskou show zajistí sportovci z TJ Stadion Brno v pátek 4. prosince. "Kluziště se každoročně těší velkému zájmu a doplňuje vánoční atmosféru v centru města. Každoročně se proto snažíme zlepšovat návštěvnické zázemí. Letos jsme například pořídili novou pokladnu a turnikety, což umožní rychlejší odbavení návštěvníků," uvedl starosta městské části Brno-střed Filip Chvátal (KDU-ČSL).
Ledová plocha s kapacitou přes 100 lidí funguje denně od 10:00 do 21:00 ve dvouhodinových blocích, v parku na Moravském náměstí zůstane do konce února. Bruslaři mají k dispozici i půjčovnu. Vstupné na dvouhodinový blok stojí pro dospělého 140 korun, děti do 15 let a senioři zaplatí polovinu a děti do šesti let bruslí zdarma. Provoz radnici vyjde na více než tři miliony korun.
Areál Vodova má letos nové osvětlení s barevnými efekty. Veřejnost si na obou sportovištích zabruslí ve všední dny od 15:00 do 20:00, o víkendech a svátcích od 09:00. Za Lužánkami pořadatelé navíc zařadili páteční a sobotní večerní blok od 20:30 do 22:00. Obě kluziště nabízejí půjčovny i broušení bruslí. Za příznivého počasí zůstanou otevřená do konce února.
Zahájení zimního provozu od soboty plánuje také kluziště ve Vejrostově ulici v Bystrci. Dopoledne v pracovních dnech vyhradí základním a mateřským školám, odpoledne a víkendy veřejnosti a hokejovým pronájmům s on-line rezervačním systémem. Ceny vstupného i pronájmů zůstávají stejné jako v minulé sezoně.
Další kluziště jsou již v provozu. Nákupní centrum Olympia Brno spustilo provoz s celodenním vstupným 7. listopadu, kromě veřejného bruslení nabízí i půjčovnu vyhřívaných bruslí. V polovině listopadu zahájilo sezonu také kluziště v Líšni.
V Ořešíně naopak ledovou plochu teprve připravují. "Jde o přírodní kluziště. Kdy přesně zahájíme provoz, teprve zveřejníme na sociálních sítích," sdělil ČTK předseda TJ Sokol Ořešín Martin Braczek.