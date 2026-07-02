Moravský kras chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlili

Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras chce turisty upozorňovat i na lákadla v okolí, aby se rozptýlila vysoká návštěvnost lokality. Jednou z priorit do budoucna je pak postupné odstraňování starých ekologických zátěží. ČTK to řekl Dominik Franc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pod niž správa spadá. CHKO Moravský kras 4. července slaví 70 let od založení.
Lokalita je jednou z nejatraktivnějších přírodních území v České republice, turistů tak dlouhodobě přibývá. Jen zpřístupněné jeskyně ročně navštěvuje přes 300.000 lidí. Smysluplné je tak podle France usměrňování návštěvnosti a její vhodnější rozložení v prostoru i čase. "Jednou z možností je upozorňovat návštěvníky na další atraktivní cíle v okolí, například zámek v Rájci nad Svitavou nebo zámek v Lysicích, které mohou část návštěvnosti přirozeně rozptýlit," uvedl Franc. Velký význam má podle něj i environmentální vzdělávání, díky němuž si lidé z krasu odnesou nejen zážitek, ale i porozumění tomu, proč je území výjimečné a proč je potřeba je chránit.
Za 70 let se přístup k ochraně krasové krajiny podle France proměnil výrazně. "Zatímco v počátcích byla hlavním cílem ochrana nejcennějších lokalit, zejména jeskyní, významných geologických útvarů a vzácných druhů rostlin a živočichů, dnes je zřejmé, že kras je třeba chránit jako celek. Fungování podzemních vod, povrchových toků, lesů, luk i způsob hospodaření v krajině jsou vzájemně propojené, a proto se přistoupilo k ochraně celého krasového systému," uvedl Franc.
Proměnil se podle něj také způsob péče. V minulosti převažoval přístup, kdy se nejcennější části přírody ponechávaly bez zásahů. Dnes je definované, které části území mají zůstat dlouhodobě bez zásahu člověka, například části lesů v přírodních rezervacích, a které naopak vyžadují aktivní péči, bez níž by své přírodní hodnoty postupně ztratily. Typickým příkladem je pastva ovcí na krasových škrapových stráních, která pomáhá udržet cenná bezlesí a druhovou rozmanitost.
Dlouhodobou výzvu představují pro Moravský kras invazní druhy, podle France se ale jejich výskyt daří omezovat. Správa se řadu let systematicky zaměřujeme například na likvidaci netýkavky žláznaté. Podobně bojuje také s křídlatkou, která se rozšířila podél vodních toků. Věnuje se i potlačování akátu.
Do budoucna je klíčovým tématem podle France především kvalita vody v krasovém prostředí. "Naším cílem je, aby všechny obce v Moravském krasu i v povodích toků, které do něj přitékají, byly vybaveny kvalitními čistírnami odpadních vod a oddílnou kanalizací," řekl. Doplnil, že jde technicky i finančně o mimořádně náročné projekty, které jsou ale nezbytné pro dlouhodobé udržení kvality podzemních krasových vod.
Dalším velkým úkolem je odstranění starých ekologických zátěží. Jde například o skládku odpadu z bývalého podniku Adast Adamov, která je v bývalém lomu na propustném krasovém podloží, což představuje riziko pro kvalitu krasových vod. "Přestože je dnes řádně zabezpečená, bude do budoucna nezbytné hledat trvalé řešení," uvedl Franc.
CHKO Moravský kras patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Na celém území je známo více než 1100 jeskyní, pět z nich je běžně přístupných veřejnosti. Kras, který leží v Jihomoravském kraji severně od Brna, je krajinou dvou světů. Své bohatství ukazuje nad zemí i ukrývá pod ní.
Na povrchu lze najít slunné stráně, klidné lesy na svazích údolí a krasových plošinách nebo hluboce zaříznutá údolí a krasové kaňony. V temném podzemí voda po miliony let rozpouští vápence a vytváří labyrinty jeskyní a propastí. Zdejší jeskyně byly úkrytem dávných zvířat i domovem předků dnešního člověka – svědectví jejich životů ukrývají dodnes.
CHKO Moravský kras je po Českém ráji druhá nejstarší v ČR. Je nejrozsáhlejším krasovým územím Česka. Známá je zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je ale více než 1100 jeskyní, pro veřejnost je běžně přístupných pět z nich.