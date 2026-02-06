Cestu mezi Macochou a Punkevními jeskyněmi zavalila skála, může spadnout další

Marek Osouch
  14:42aktualizováno  14:42
Turisté musejí dávat pozor v Moravském krasu. V Pustém žlebu na oblíbené trase mezi propastí Macocha a Punkevními jeskyni se v pátek nad ránem zřítila skála. Kvůli reálné hrozbě odlomení i dalších kusů masivu je cesta do odvolání uzavřená. Pokud sama nespadne, mohou přijít na řadu odstřely.
Fotogalerie4

V Moravském krasu se zřítila skála na cestu Pustým žlebem. (6. února 2026) | foto: archiv CHKO Moravský kras

„Od skalního masivu se odlomila skalní stěna o přibližné ploše 10 x 8 metrů. Ráno místo řícení posuzovali geologové z brněnské České geologické služby a podle nich lze očekávat pokračování řícení na viditelné trhlině,“ uvedl Antonín Tůma ze Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras.

Vznik trhliny je podle expertů dán změnami počasí a změnami teplot, kdy do puklin přitéká voda a následně zmrzne, takže vzniklý led skálu trhá.

Výprava do Macochy. Nejslavnější propast v Česku uhrane krásou i pověstmi

Předpokládá se, že se v tomto místě odlomí další skalní blok minimálně o ploše 100 metrů čtverečních. Pokud by se tento masiv sám nezřítil, přišly by podle vedoucího CHKO Dominika France nejspíš na řadu odstřely.

I když se pracovníci CHKO snaží kontrolovat všechny skály, nemohou u žádné zaručit, že se zrovna z nich něco neulomí. Lidé musí být všude opatrní. „Sem tam padají kameny v Moravském krasu pořád, ale rozsah tohoto závalu je mimořádný,“ poznamenal Franc.

Punkevní jeskyně, jak je neznáte. Přístaviště loděk se ocitlo vysoko ve vzduchu

Cesta je uzavřena až do odvolání v úseku od Punkevních jeskyní, které jsou návštěvníkům zpřístupněné i teď v zimě, ke křižovatce pod Salmovou stezkou, tedy cestou, kudy lidé sejdou z pěšiny od propasti na hlavní cestu Pustým žlebem.

Jde o úsek dlouhý zhruba 700 metrů, obchozí trasa od propasti k jeskyním je možná po žluté turistické značce mezi Macochou a Skalním Mlýnem. Tato cesta měří přes čtyři kilometry.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License









