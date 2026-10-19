Moravský zemský archiv připravil v Brně výstavu o dědictví moravských Lucemburků

Moravský zemský archiv připravil v Brně výstavu s názvem Ve znamení lva a orlice - Dědictví moravských Lucemburků. Expozice přibližující lucemburská markrabata a jejich historický význam se v archivu na Palachově náměstí v Bohunicích poprvé otevře v úterý. Návštěvníci uvidí středověké listiny, iluminované rukopisy i archeologické nálezy. Výstava s volným vstupem potrvá do 15. listopadu a bude přístupná od úterý do neděle vždy od 10:00 do 18:00. Na projektu archiv spolupracoval s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity (FF MU), řekli dnes pořadatelé novinářům na komentované prohlídce.
Expozice se zaměřuje především na bratra císaře Karla IV. Jana Jindřicha. Ten podle historiků stál u zrodu lucemburské Moravy a z Brna vytvořil významné středověké centrum. V historickém povědomí zůstal ve stínu svého syna Jošta, který se na sklonku života stal na několik měsíců římským králem. "Jan Jindřich zvyšoval počet hradů, měst i městeček v držení markraběte a významně přispěl k proměně Brna v rezidenční centrum rodu," uvedl archivář a historik z FF MU Stanislav Bárta.
Působení Jana Jindřicha v Brně dodnes připomíná například kartuziánský klášter v Králově Poli nebo augustiniánský klášter u kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí, který později sloužil jako rodová hrobka moravských Lucemburků.
Unikátnost výstavy spočívá podle pořadatelů v důrazu na písemné památky. Předchozí lucemburské výstavy se soustředily spíše na samotné osobnosti a jejich hmotné dědictví. Návštěvníci uvidí v 16 vitrínách rukopisy, listiny i kolekci mincí z tehdejších moravských mincoven.
Podle Bárty patří k nejzajímavějším exponátům iluminované rukopisy jako je Kodex Jana z Gelnhausenu či Památná kniha olomoucká s vyobrazením Karla IV., Václava IV. a Jošta. Expozici doplňují také dvě podobizny Jošta a olověná rakevní destička, která podle Bárty potvrzuje pravost ostatků uložených v jeho hrobě.
Výstava vznikala dva roky za účasti studentů a odborného týmu z Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU.