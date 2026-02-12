Brněnský principál městského divadla Moša slaví sedmdesátiny. A stále nekončí

ČTK
  10:42aktualizováno  10:42
Předloni slavil Stanislav Moša 20 let Hudební scény, loni 80 let Městského divadla Brno, které už více než tři dekády úspěšně vede. A jsou tu další kulatiny, tentokrát osobní. Režisér, libretista a také skvělý manažer oslaví ve čtvrtek 12. února 70 let.
Stanislav Moša v hledišti Hudební scény Městského divadla Brno, která se otevřela v roce 2004.

„Plánuji vést divadlo určitě ještě několik let. A přestože moje žena by si to už asi představovala jinak, já ještě u divadla nekončím,“ prohlásil principál loni v rozhovoru pro iDNES.cz.

Rodák z Nového Jičína souběžně s ukončením studia režie na JAMU v roce 1983 dostal nabídku angažmá jako dramaturg do tehdejšího Divadla bratří Mrštíků. V září 1990 byl jmenován uměleckým šéfem a od ledna 1993 je ředitelem. V červnu téhož roku se z divadla bratří Mrštíků stalo současné Městské divadlo Brno.

„Na konci 80. let jsem dostal nabídku z Národního divadla v Praze, kde jsem režíroval na Nové scéně. Chystal jsem už rodinu na to, že půjdeme buď do Prahy, nebo do zahraničí, odkud jsem dostával taky nabídky. Do toho přišla revoluce a pro mě bylo lákavé využít nabídky řídit si divadlo po svém, takže jsem zůstal v Brně,“ přiblížil svou volbu.

První léta v ředitelském křesle byly těžké. Lidé po revoluci do divadla moc nechodili. „Hned v prvním roce jsem musel třikrát předstoupit před zaměstnance divadla a říct, že máme na účtu nulu a nedostanou výplatu,“ přiznal Moša.

Zásadní byly termínované herecké smlouvy na jeden rok, které zavedl už na začátku svého působení. „Z 48 lidí jsem pak po roce smlouvu 18 z nich neprodloužil. Pak přišli noví kolegové z Mahenovy činohry Zdeněk Junák, Zdena Herfortová, Jiří Dvořák, vzal jsem do angažmá své žáky z JAMU, a najednou se to začalo přetavovat,“ vzpomínal loni v létě s tím, že zůstali lidé, kteří drží palce jeden druhému a jsou výsostní profesionálové.

Od premiér Manon Lescaut a West Side Story v roce 1996 bylo divadlo prakticky vyprodané. Termínované smlouvy pro umělecké zaměstnance zde platí dodnes. „Je to tvrdé, ale spravedlivé. Děláme umění, nejsme továrna,“ řekl ředitel.

Muzikály, které stále táhnou

Na lístky se pak u pokladny stály dlouhé fronty, které táhly z Lidické směrem k Moravskému náměstí. A Moša přišel s nápadem, na první pohled z říše sci-fi, realizovat soudobou Hudební scénu, tedy postavit druhou divadelní budovu MdB.

A povedlo se. Slavností otevření s muzikálem Hair se uskutečnilo 2. října 2004.Vznikla tak dvorana obklopená divadelními budovami. Proměnu teď završí přestavba domu na adrese Lidická 18, který kvůli špatnému technickému stavu čeká demolice. Na jeho místě získá nové zázemí mimo jiné muzikálová školička pro děti.

Stanislav Moša je vyhledávaným režisérem, který má na svém kontě více než 180 inscenací, a to nejen v divadlech českých, ale i v zahraničí. Co se týče činohry, za zmínku určitě stojí Shakespearovy inscenace Benátský kupec, Král Lear či Molièrův Lakomec v hlavní roli s Boleslavem Polívkou. Nejnověji na Činoherní scéně diváky baví Lazebník sevillský v titulní roli s Michalem Isteníkem.

Vlajkovou lodí MdB se pod Mošovým vedením staly muzikály. Jako režisér je podepsán pod takovými „peckami“ jako My Fair Lady (ze Zelňáku), Čarodějky z Eastwicku, Sugar! (Někdo to rád horké), Chicago, Horečka sobotní noci či nejnověji Les Misérables.

Nejdražší možné vstupné, přes 150 repríz, přísná pravidla. Do Brna se vracejí Bídníci

Pod jeho režijní taktovkou vznikaly i muzikály jako West Side Story, Cabaret, Jesus Christ Superstar a další, které se hrály také v mezinárodních obsazeních v mnoha evropských městech. Moša je rovněž tvůrčím autorem jako libretista, textař a dramatik.

S brněnským Chaplinem dobývá Švýcarsko

Spolu s Petrem Ulrychem napsal například muzikálové balady Radúz a Mahulena či Koločava. Nejvýraznější tvůrčí tandem již více než třicet tvoří s hudebním skladatelem Zdenkem Mertou, s nímž vytvořil například Sny svatojánských nocí a nejnověji pak pohádkový muzikál Pohádka o živé vodě.

Zpěvák, herec a režisér Petr Gazdík (vlevo) a Stanislav Moša, ředitel a režisér Městského divadla Brno (červen 2025)

A sedmdesátiletý principál rozhodně neplánuje zvolnit tempo. V květnu začne ve Walenstadtu ve Švýcarsku zkoušet muzikál Chaplin, který v Brně uvedl v roce 2017. „Ve Švýcarsku to bude mít zvláštní kouzlo. Charlie Chaplin tam strávil posledních 24 let svého života,“ řekl Moša.

Představení se bude hrát pod širým nebem u jezera Walensee, v kulisách alpských štítů. Pro „své“ divadlo pak na příští sezonu chystá dramatizaci Balzacova románu Šagrénová kůže a režírovat má také madridskou inscenaci Carmen v New Yorku.

Zbývá dodat, že láska k divadlu se u Mošů dědí. Dcera Zuzana Čtveráčková je podepsána pod uměleckými překlady mnoha divadelních her a na scéně jsou jako doma i dvě vnučky, které září v dětských rolích.

Aktuální ředitelský mandát Stanislava Moši končí v roce 2028. Už tuší, kdo by jej mohl nahradit, jméno ale prozradit nechce. „Mohl by to být ‚polibek smrti‘.“

