Dlouhodobé zatížení těžkou tranzitní dopravou se podepsalo na nosné konstrukci mostu silnice I/53 i na středových pilířích. Bylo potřeba vyměnit mostní svršek, nosné konstrukce, pilíře a sanovat i spodní stavbu. Na mostě je nová protihluková stěna s výškou 1,7 metru.
Příjezd do Znojma v minulých letech komplikovala také oprava úseku od Lechovic, kvůli níž museli řidiči jezdit více než rok po objížďce.
Cesta z Brna do Znojma bude ale komplikovaná i v dalších letech a řidiče čekají další objížďky, protože Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) letos začalo s postupnou přestavbou silnice první třídy mezi Pohořelicemi a Lechovicemi, která bude částečně třípruhová a zmizí terénní vlny.
|
26. srpna 2026