Vláda by mohla dát na MotoGP v Brně 300 milionů, dosud se mluvilo o desítkách

11:12 , aktualizováno 11:12

Na konání mistrovství světa silničních motocyklů v Brně by vláda mohla v příštích letech vložit 300 milionů korun. Navrhuje to Národní sportovní agentura, která dotace na sportovní akce rozděluje. Další peníze přidají Brno a Jihomoravský kraj, celková pomoc z veřejných financí by tak mohla přesáhnout půl miliardy. Informoval o tom server iROZHLAS.cz.