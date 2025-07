Vstupenky lze zakoupit na stránkách Automotodrom Brno. Aktuálně běží třetí vlna prodeje.

Místa jsou na přírodních a sedadlových tribunách (ty jsou dražší a s výjimkou tribun T4 a T6 už vyprodané), na závod jsou k dispozici i VIP vstupenky.

Lístky půjdou koupit i přímo na místě, a to jak třídenní, tak na hlavní závod v neděli. Ceny za online nákup se aktuálně pohybují od 3 000 Kč za dospělého a od 1 800 Kč za juniora od 7 do 14 let. Děti do 6 mají vstup zdarma, nutný je doprovod dospělé osoby s platnou vstupenkou.

Jednodenní vstupné začíná od 2 800 Kč za dospělého a 1 500 Kč za juniora. Platí pouze na neděli.

Pokladny otevírají každý den až do neděle vždy v 6.30. Nacházejí se na sedmi různých místech Masarykova okruhu.

Plánek okruhu, jednotlivých vstupů a diváckých sektorů najdete zde.