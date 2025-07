➡️ Blíží se svátek všech fandů ️ motorek - Grand Prix České republiky. Do Brna se jedou fanoušci z různých koutů Evropy, proto si akce vyžádá masivní dopravní opatření. Ta, která se týkají MHD najdete ve zkratce zde, případně kompletně na našem webu dpmb.cz.



Linka C pojede v trase Nemocnice Bohunice – Svážná – Pražská / Hoštická – Troubsko, Veselka – Popůvky, Vintrovna – Kývalka, spojovací – Automotodrom, Start.



Linka P pojede v okružní trase Automotodrom, Start – Kývalka, s...pojovací – Popůvky, Vintrovna – Troubsko, Veselka – Žebětín, Křivánkovo náměstí (– Parkoviště Stará dálnice) – Žebětín, Chrpová – Žebětín, kemp – Tribuna D – Tribuny A, B, C – Hájenka na Šípu – Automotodrom, Start.