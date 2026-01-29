Stát na MotoGP vydělává. Ekonomice přináší 1,4 miliardy, říkají experti

iDNES.cz, Marek Osouch
  13:32
Vyplatí se státu, Brnu a Jihomoravském kraji posílat nemalé sumy na motocyklovou Velkou cenu? Základní otázka, která se kolem Grand Prix při jejím konání v Brně vznáší každý rok. Experti z Vysoké školy ekonomické (VŠE) nyní spočítali, že přímé a nepřímé dopady v daňových i dalších výnosech pro veřejné rozpočty přesahují 310 milionů korun. Náklady loňského ročníku na veřejné rozpočty přitom byly skoro poloviční, činily 176,5 milionu korun. Celkově česká ekonomika zbohatne o 1,4 miliardy.

Podle prezidenta Autoklubu České republiky, jednoho ze dvou pořadatelů brněnské MotoGP, Jana Šťovíčka se jasně ukázalo, o čem byli sami přesvědčeni už před konáním akce, tedy že návštěvníci akce ekonomiku napumpují penězi a státní pokladna si přijde na vyšší sumu, než kolik do akce dá. „Jsou tady navíc i další přínosy, které se nedají vyčíslit. Česká republika a Brno se na jeden víkend stane centrem světového motosportu. Sledovanost je ve stovkách milionů lidí po celém světě, kteří v tu chvíli vědí, kde je Česká republika, Jihomoravský kraj a Brno,“ vyzdvihl Šťovíček přínosy pro cestovní rok.

Není to první studie, která řeší ekonomické přínosy Velké ceny. V roce 2019 se dostal na stůl vlády materiál, který tehdy hovořil o přímých daňových přínosech ve výši zhruba 160 milionů korun. Tentokrát je statistici spočítali na 130 milionů. Dalších 180 milionů pak podle nich činily nepřímé daňové dopady, tedy jak konání Grand Prix v Brně ovlivnilo i další sektory v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Marc Márquez na trati Masarykova okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)
Letošní ročník MotoGP v Brně navštívilo 220 tisíc diváků. (20. července 2025)
Po skončení MotoGP je nejen na dálnici D1 velmi hustý provoz. (20. července 2025)
Letošní ročník MotoGP v Brně navštívilo 220 tisíc diváků. (19. července 2025)
32 fotografií

Nová analýza vznikla přímo na základě zkoumání v terénu. Během loňských závodů se výzkumní pracovníci pohybovali mezi návštěvníky a ptali se jich na to, kdy přijeli, na kolik dní, kolik zaplatili za ubytování, jídlo, dopravu i další věci. Celkem takto zpracovali 1 200 dotazníků pokrývajících více než 4 200 návštěvníků z celkových téměř 220 tisíc. Pro reprezentativnost jde podle Petra Mazoucha z VŠE o dostatečně velký vzorek, aby na základě něj mohli dělat závěry.

Na motorky, a pak možná do Prahy

Jak jim návštěvníci pověděli, naprostá většina těch z ciziny přijela do Brna právě kvůli Velké ceně. „Desetina z nich se pak zdržela v Česku déle. Hodně zmiňovali jako místa návštěvy Prahu nebo Český Krumlov,“ zmínil Mazouch dvě turisty nejvyhledávanější české destinace. Tady zároveň expert vidí rezervy, kde by se dalo přidat a přimět více cizinců v Česku zůstat déle a utrácet, aby to nebyli jen z ti větších dálek jako loni třeba osmnáctka Australanů, která podle Mazoucha v Česku zůstala rovnou čtyři týdny.

Sice zahraniční diváci tvořili loni zhruba třetinu návštěvníků Velké ceny, utráceli mnohem více než Češi. Na tržbách za ubytování se podíleli 60 procenty ze všech, ve stravování z více než poloviny. Statistikům vyšlo, že 55 procent utracených peněz pocházelo právě od cizinců. Podle autoklubu tyto data ukazují, že bez konání MotoGP by tyto peníze v české ekonomice chyběly.

Atmosféra na Masarykově okruhu při Grand Prix v Brně. (červenec 2025)

A chyběly by i další. Čtvrtina českých návštěvníků Grand Prix by místo na akci do Brna jela totiž do zahraničí. „Peníze by tak utrácela jinde,“ poznamenal Mazouch. Takto však peníze zůstaly v regionu a lokální ekonomice místním podnikatelům v oblasti ubytování, stravování nebo dopravy. „Velká cena přinesla v souhrnu české ekonomice 1,4 miliardy korun,“ doplnil expert s tím, že většina utracených peněz se soustředí do Brna jeho nejbližšího okolí.

Do státní pokladny na daních i veškerých odvodech se tak loňská více než stomilionová finanční injekce podle něj s přehledem vrátila. Šéf autoklubu Šťovíček proto nepochybuje o tom, že současná vládní garnitura v čele s Andrejem Babišem (ANO) uvolní i pro letošní ročník ze státní kasy stomilionovou dotaci. „Nemám signály, že by to tak nemělo být,“ sdělil.

Ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé) si podle svých slov uvědomuje význam akce, MotoGP tak má jeho podporu. „Peníze byly alokovány již předchozí vládou a já osobně jsem zastáncem kontinuity a předvídatelnosti v této oblasti. Přesto bych se rád sešel s pořadateli, zástupci kraje i města, abych vyslechl ekonomickou rozvahu tohoto podniku a zdůvodnění alokace takto vysoké částky z veřejných rozpočtů,“ zvedá Šťastný opět opakovaně diskutované téma výše podpory.

MotoGP v Brně: Salač skončil osmý, v elitní třídě se radoval opět Márquez

Zatímco stát si tak může mnou ruce, jak si díky akci vylepší příjmy, v případě Brna a Jihomoravského kraje, kdy každá ze samospráv přispívá na závody 35 miliony, už je situace jiná. „Neočekávejte, že Brno a Jihomoravský kraj získá těchto 70 milionů zpět, to je nesmysl. Spíš se jedná o jednotky milionů korun,“ poznamenal Mazouch. Podle něj je ale potřeba se na to dívat tak, že obě samosprávy podporují regionální ekonomiku, aby se zvyšovala životní úroveň a lidé měli práci. V nepřímých dopadech statistici spočítali, že víkendová akce přináší v přepočtu 1 400 pracovních míst na celý rok.

Redakce iDNES.cz oslovila k podpoře akce i primátorku Brna Markétu Vaňkovou a jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Na dotazy zatím neodpověděli.

Marc Márquez se raduje z vítězství na MotoGP v Brně.

V kladných číslech za pořádání akce vedle Brna a kraje není ani druhý ze spolupořadatelů, společnost Automotodrom Brno provozující Masarykův okruh. Podle jejího šéfa Karla Hubáčka se jim nákladné investice z loňského roku nevrátí ani po pěti ročnících. „Nám však tato akce pomáhá během roku lépe pronajímat dráhu. Pro naše klienty je lákavé se projet tam, kde jezdí nejlepší jezdci světa,“ poznamenal Hubáček.

Konkrétní výsledky hospodaření Automotodromu za celý loňský rok se ještě finalizují, každopádně Hubáček se silným finančním zázemím za zády v podobě banky Creditas plánuje do letošního závodů Grand Prix připravovaných na 19. až 21. června přinést pro návštěvníky další novinky. „Takřka dvojnásobně navyšujeme plochu velkoplošných obrazovek, uvolňujeme pravidla pro vnášení vlastního občerstvení nebo měníme organizaci vybraných parkovacích ploch pro plynulejší pohyb diváků v areálu,“ vyjmenoval novinky.

21. července 2025

