Povrch, který experti letos na jaře na Automotodromu pokládali, je umíchán přímo na míru brněnskému okruhu, například povětrnostním podmínkám v dané lokalitě.

„V položeném asfaltu je daleko větší zastoupení asfaltové suspense než na běžných silnicích. Byla téměř až vědecká práce ho namíchat tak, aby výsledek odpovídal požadavkům a byl perfektní. Hledalo se nejlepší složení celé pokládané směsi a technologický postup,“ sdělil mluvčí okruhu Petr Boháč.

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Filip Salač, který si trať přijel do Brna jako první ze špičkových světových jezdců vyzkoušet, odcházel ve čtvrtek po zhruba hodinovém tréninku nadšen.

„Šlo to jako po másle. Slyšel jsem kolem sebe, že povrch ostatní chválili, a dnes mě osobní zkušenost utvrdila v tom, že nelhali. Až jsem byl překvapen. Absolutně se to nedá srovnat s předchozím okruhem, na tom novém není ani jeden hrbolek a přilnavost dráhy je neskutečná,“ chválil trať třiadvacetiletý účastník třídy Moto2.

Nová brněnská trať je podle jeho mínění lepší než ty, na nichž se mistrovství světa stabilně jezdí. Salač ji přirovnal k okruhu v Kataru, kde je nový povrch z předloňska.

Motocyklový jezdec Filip Salač při prvním testování nového asfaltu na dráze brněnského Masarykova okruhu. (29. května 2025)

Prvními závody na novém „koberci“ na Masarykově okruhu bude během druhého červnového víkendu Ferrari Challenge, motocyklová Grand Prix se jede v druhé polovině července.

„Věřím, že budou padat rychlostní rekordy o několik vteřin. Sám jsem si tady dnes zajel osobní rekord hned ve druhém kole, co jsem jel. Je to díky tomu, že trať má neskutečnou přilnavost; člověk může jet v mnohem větším náklonu, přidávat plyn a pořád cítí, jak ho zadní kolo tlačí dopředu. Opravdu se to povedlo na výbornou,“ rozplýval se jezdec, jemuž po sedmi závodech šampionátu patří 12. místo v průběžném pořadí. V posledních dvou Velkých cenách v Silverstonu a v Le Mans dojel shodně na sedmém místě.

Před brněnským závodem chce tento výsledek ještě vylepšit. „Abych tím pozval co nejvíc fanoušků. Těším se hrozně moc, utíká to. Ještě párkrát se vyspím a už to bude tady,“ neskrývá dychtivost po návratu Grand Prix do Brna, kde se jela naposled s diváky v roce 2019 a bez diváků za covidové pandemie o rok později.

2. května 2025

Do července má v Brně v plánu ještě jak oficiální týmové testování na závodním stroji, tak vlastní tréninky. „Bude zajímavé sledovat, jak se trať provozem ještě zlepší. Už teď je hodně rychlá. Nebývá to zvykem, aby byla takhle dobrá hned po položení povrchu,“ konstatoval pilot Moto2.

I „hrbatý brněnský okruh“ měl v oblibě, na novém asfaltu hodlá divákům i sobě při Grand Prix připravit životní zážitek. Rád by předvedl umístění na stupních vítězů.

„Když jsem tady před diváky jel naposled, bylo mi sedmnáct a bylo toho na mě moc, možná jsem to i trochu nezvládl. Letos si to chci hlavně užít,“ představuje si.