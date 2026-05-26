Motorkář se na Brněnsku střetl s dodávkou, zemřel i přes resuscitaci

Motorkář se dnes dopoledne poblíž Pernštejnského Jestřabí na Brněnsku střetl s dodávkou, zemřel i přes resuscitaci. ČTK to řekla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová. Policie okolnosti nehody vyšetřuje.
Nehoda se stala na silnici 385 kolem 9:30, záchranáři k ní vyslali i vrtulník. "Zranění pacienta byla příliš vážná, i přes veškerou naši snahu se nepodařilo obnovit jeho životní funkce," uvedla Bothová. Doplnila, že o nikoho dalšího záchranáři nepečovali.
V místě nehody se jezdí kyvadlově, podle webu Ředitelství silnic a dálnic Dopravniinfo.cz by omezení mohlo skončit kolem 14:30.