Motorkář u Vracova na Hodonínsku nezvládl řízení, utrpěl středně těžké zranění

Nehoda motocyklisty dne odpoledne uzavřela silnici 54 mezi Vracovem a Bzencem na Hodonínsku. Muž nezvládl řízení a havaroval, utrpěl středně těžká zranění. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala a mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
"Řidič seniorského věku na motocyklu nezvládl řízení, zkouška na alkohol byla negativní, na místě pokračuje vyšetřování. Silnice je uzavřená, doprava je vedena odklonem," uvedl Vala.
Na místo letěl záchranářský vrtulník, který muže dopravil na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno. Silnice mezi Vracovem a Bzencem má zůstat zavřená do 16:00.