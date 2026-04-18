Motorkář u Vracova na Hodonínsku nezvládl řízení, utrpěl středně těžké zranění

Nehoda motocyklisty dne odpoledne uzavřela téměř na hodinu a půl silnici 54 mezi Vracovem a Bzencem na Hodonínsku. Muž nezvládl řízení a havaroval, utrpěl středně těžká zranění. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala a mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
"Řidič seniorského věku na motocyklu nezvládl řízení, zkouška na alkohol byla negativní," uvedl Vala. Od 13:40 do 15:00 museli řidiči místo objíždět po okolních silnicích, poté policisté silnici otevřeli
Na místo letěl záchranářský vrtulník, který muže dopravil na urgentní příjem Fakultní nemocnice Brno.