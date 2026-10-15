Možní koaliční partneři v Brně dokončili jednání o programu, panuje na něm shoda

Možní koaliční partneři v Brně dnes dokončili jednání o programu. Na všech tématech i v jednotlivých podrobnostech panuje shoda, řekl večer po skončení jednání novinářům lídr vítězné koalice lidovců a STAN Jakub Hruška. O koalici jednají s ODS, TOP 09 a nezávislými, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. Představit programové prohlášení by chtěli příští týden. Zástupci jednotlivých stran označili dosavadní jednání za konstruktivní.
Na dnešním jednání se zástupci stran věnovali například dopravě či životnímu prostředí nebo kultuře. "Programové prohlášení už je dneska za námi. Teď ho čeká upravení stylistických a formálních záležitostí, ale co se týče obsahu, tak tam je naprostá shoda," uvedl Hruška. K velkým zádrhelům na jednání nedocházelo ani podle lídryně ODS, TOP 09 a nezávislých Kamily Zlatuškové.
Programové prohlášení nyní projednají jednotlivé zastupitelské kluby. "Příští týden bychom rádi zfinalizovali konstituování této nové koalice," řekl lídr Pirátů Adam Zemek. Program považuje za ambiciózní. "Je to odvážné a já osobně jsem s tím spokojený a myslím, že příští týden, až to představíme, tak bude spousta Brňáků pozitivně překvapených," poznamenal Zemek.
Příští týden se bude řešit také personální obsazení jednotlivých gescí, zástupci stran je však zatím blíže komentovat nechtějí. Zlatušková uvedla, že o svých nominantech mají jasno.
Pokud by se strany dohodly na koalici, měly by 44 hlasů v zastupitelstvu, které má 55 členů. V opozici by skončilo hnutí ANO s 11 mandáty. Hruška uvedl, že má ambici, aby hnutí mělo většinu v kontrolním výboru.