Možní koaliční partneři v Brně jednali o programu, věnovali se bydlení i dopravě

Jednání možných koaličních partnerů v Brně dnes pokračovala debatou o programu. Věnovali se například dopravě nebo bydlení. O koalici na brněnském magistrátu jednají vítězní lidovci a hnutí STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Lídr vítězů Jakub Hruška dnes novinářům spolu s ostatními zástupci stran řekl, že programy jednotlivých stran jsou si blízké. Jednání mají pokračovat ve čtvrtek.
"My jsme zvolili takovou pracovní metodu, že jsme kolegům poskytli náš plán pro Brno, do kterého oni vkládali svoje návrhy ze svých programů, naopak komentovali ty věci, které třeba nebyly pro ně srozumitelné nebo chtěli něco přidat," řekl Hruška. Kromě programu se řeší i rozdělení jednotlivých gescí, personální obsazení však zástupci stran podrobněji zatím komentovat nechtějí.
Lídryně Zelených Natálie Vencovská uvedla, že od začátku viděla velkou shodu mezi jejich programem a programem, který předložila koalice lidovců a STAN. Podle lídra uskupení Piráti a Fakt Brno TU! Adama Zemka se do společného programu podaří prosadit většinu z toho, co měli Piráti ve svém programu k dopravě.
"Myslím, že to bude program odvážný, program změny a myslím si, že některé věci, které se předchozí reprezentace města bály udělat, my uděláme, protože tu odvahu na to máme," řekl Zemek. Zástupci stran uvedli, že dopravní témata však budou diskutovat ještě ve čtvrtek.
ODS, TOP 09 a nezávislí podle lídryně Kamily Zlatuškové nemuseli příliš ustupovat. "Pro nás rozpočtová odpovědnost je jednou z priorit, v tomto směru nacházíme shodu," řekla Zlatušková. Na dotaz, zda kvůli rozpočtové odpovědnosti museli něco z plánů škrtnout, Hruška odpověděl, že "škrtali již ledasco", ale zatím to nebylo nic zásadního.
Zelení v jednom z příspěvků na sociálních sítích uvedli, že nemusí být součástí koalice za každou cenu. Vencovská dnes řekla, že jednají i s hlavním vedením strany. "Oni nás mohou upozorňovat na jistá rizika nebo být navigátorem toho pravého zeleného hlasu," uvedla. Doplnila, že souzní s tím, jak některé věci pojmenovává Zlatušková.
Vítězem voleb v Brně se stala koalice KDU-ČSL a STAN v čele s Jakubem Hruškou se ziskem 27,38 procenta hlasů a 18 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS, TOP 09 a nezávislých vedená Kamilou Zlatuškovou, získala zhruba 18,9 procenta hlasů a 13 mandátů. Zelené Brno má šest mandátů, čtyři zastupitele mají Piráti. Hnutí Za Lužánky připadly tři mandáty. Do zastupitelstva se dostalo s 11 mandáty také ANO, které nejspíš skončí v opozici.