MU nabízí studentům kromě psychologických konzultací i podpůrné skupiny

Poradenské centrum Masarykovy univerzity (MU) v Brně nabízí studentům možnost navštěvovat podpůrné skupiny. Vznikly jako alternativa k individuálním psychologickým konzultacím, které jsou dlouhodobě vytížené. "Snažíme se hledat způsoby, jak pomáhat více zájemcům, ať už formou terapeutických nebo edukačně preventivních skupin," řekl ČTK psycholog poradenského centra David Radoň.
Zájem o individuální konzultace na MU podle vedoucí centra Silvie Šimonové dlouhodobě převyšuje kapacity. Podle psycholožky centra Lenky Rozkovcové to však nemusí nutně souviset se zhoršením psychického stavu studujících. Jde spíše o to, že se nebojí říct si o podporu. "Je dobře, že mají o službu zájem a chtějí pečovat o své duševní zdraví," uvedla.
Skupiny MU poprvé nabídla na podzim 2024, podle Radoně posilují pocit komunity a tvoří nové vztahy napříč univerzitou. "Nabízí něco, co individuální poradenství ne. Víme, jak je sociální soudržnost v rámci univerzity důležitá, a skupiny nám dovolují propojovat lidi z nejrůznějších fakult na velmi lidské a osobní úrovni," řekl Radoň. Dobrá univerzitní komunita pak působí preventivně i na duševní pohodu těch, kteří se skupin přímo neúčastní.
Témata skupin reagují na problémy, se kterými studující přicházejí i na individuální konzultace. Nejčastěji jde o přetížení, chronický stres nebo potíže spojené se studiem. Zájemci se scházejí buď jednorázově nebo po dobu několika týdnů ve stejný čas.
Skupiny jsou zdarma a mají různá zaměření. "Některé jsou zaměřené na sdílení, kdy mají studující prostor přinášet vlastní témata. Důraz je na vzájemnou podporu i případnou pomoc ze strany terapeutů. Jiné se naopak soustředí na nácvik konkrétních technik, například jak pracovat se stresem, emocemi nebo jak relaxovat," uvedla Rozkovcová.
Zpětná vazba na službu je podle Radoně pozitivní, zájem byl mnohdy větší než nabízené kapacity, což vede k rozšiřování služby. V jarním semestru vznikla skupina laskavé meditace a ve spolupráci s organizací QHub se otevřela také skupina pro queer studující. Setkání si podle vedoucí spolku Andrey Stašek kladou za cíl vytvořit sociální vazby a přátelství. "Velký prostor je pro diskusi témat jako je coming out a identita, přátelské a partnerské vztahy, tipy na akce a služby pro queer lidi v Brně," uvedla.
Na rostoucí poptávku zahraničních studentů po psychologické podpoře měla reagovat jiná speciální skupina, kvůli malému zájmu se však neotevřela. "Ne každý, kdo má zájem o individuální konzultace, má zájem o kolektivní řešení," vysvětlila Rozkovcová.
Ve skupinách podle Radoně není tolik času na práci s jednotlivcem. "V období krize, případně při výraznějších obtížích, je určitě vhodnější individuální psychoterapie, případně její kombinace se skupinou. To může dát větší stabilitu a prostor pro zpracování témat, která se na skupině mohou otevřít i skrze sdílení ostatních," popsal.
Skupinová forma podpory doplňuje individuální konzultace, které jsou pro studující MU zdarma. Mohou využít až sedm setkání za akademický rok. Termín si rezervují prostřednictvím on-line systému. Konzultace však neslouží pro akutní stavy, v těch pracovníci poradenského centra doporučují obrátit se na Ambulanci Psychiatrické kliniky FN Brno nebo na Psychiatrickou nemocnici Brno.