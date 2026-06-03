Vypadá jako malířský stojan. Lavička v Brně připomíná život a dílo Alfonse Muchy

Autor: ČTK
  15:52aktualizováno  15:52
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Malíře Alfonse Muchu od středy u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil.
Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské...

Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské trasy s audioprůvodcem nazvané Dva sny. Propojuje tvorbu Alfonse Muchy a Leoše Janáčka. Iniciátorem instalace je spolek Brněnsko. Na snímku Marcus Mucha, pravnuk Alfonse Muchy. (3. června 2026) | foto: ČTK

Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské...
Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské...
Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské...
Představení lavičky Alfonse Muchy, která funguje jako první zastavení brněnské...
7 fotografií

Muchův pravnuk Marcus Mucha při středečním křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo.

Jako mladý zpíval Mucha v katedrále svatého Petra a Pavla ve sboru. „Právě zde se začal psát příběh umělce, jehož dílo dodnes obdivuje celý svět,“ uvedla brněnská zastupitelka Kateřina Jarošová (dříve ANO).

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Lavička je prvním zastavením audioprůvodce, díky kterému se lidé mohou dozvědět o mládí a studiu Alfonse Muchy nebo o jeho setkání se skladatelem Leošem Janáčkem. Kolemjdoucí si informace otevřou pomocí QR kódu, který je na lavičce.

Autorem výtvarného ztvárnění je Vladimír Schmid, instalaci inicioval spolek Brněnsko. Výroba a instalace lavičky stála 125 tisíc korun, platilo ji město.

Až do 30. června připomíná Muchu také panelová výstava Alfons Mucha: Život je plátnem na Moravském náměstí, která je rovněž součástí Muchovy stezky.

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