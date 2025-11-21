Válka a krize. Multimediální den v Brně řešil přístup novinářů k těžkým časům

  15:52aktualizováno  15:52
Tématem války a krize z pohledu novinářů se zabýval 17. ročník Multimediálního dne, který se v pátek konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (MU). Zájemci mohli navštívit přednášky, workshopy či mediální jarmark, kterého se zúčastnila i jihomoravská redakce MF DNES a iDNES.cz.

Hosté z médií diskutovali o tom, jak se novinářsky pokrývají války a další vyhrocené události posledních let.

„Téma letošního ročníku umožňuje studujícím i akademikům reflektovat roli médií v době konfliktů a krizí. Setkání s novináři a experty z praxe posiluje profesní orientaci našich studentů a rozšiřuje jejich pohled na současnou mediální realitu,“ sdělila vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky MU Iveta Jansová.

Po rozebrání náročného tématu válečného zpravodajství mohli zájemci navštívit odlehčenější část akce tvořenou mediálním jarmarkem. Tam si jednotlivá média připravila stanoviště s různými aktivitami.

Multimediální den, který se konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se zabýval tématem války a krize z pohledu novinářů. Zúčastnila se jej i jihomoravská redakce MF DNES a iDNES.cz. (21. listopadu 2025)
Multimediální den, který se konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se zabýval tématem války a krize z pohledu novinářů. Zúčastnila se jej i jihomoravská redakce MF DNES a iDNES.cz. (21. listopadu 2025)
Multimediální den, který se konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se zabýval tématem války a krize z pohledu novinářů. Zúčastnila se jej i jihomoravská redakce MF DNES a iDNES.cz. (21. listopadu 2025)
Multimediální den, který se konal na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, se zabýval tématem války a krize z pohledu novinářů. Zúčastnila se jej i jihomoravská redakce MF DNES a iDNES.cz. (21. listopadu 2025)
18 fotografií

„Letos jsme si opět nachystali interaktivní stánek. Velký zájem byl o selfie koutek s kartonovými obličeji politiků a kreslených postaviček, rozdali jsme spoustu novin a časopisů, které vydává mediální dům Mafra. Pro studenty i dospělé návštěvníky jsme připravili poznávačku osobností světového dění a editorský kvíz, tedy záměrně nedokonalý článek, v němž měli odhalit deset chyb. Účastníci měli velkou úspěšnost. Přicházeli jak žáci ze základních a středních škol, tak univerzitní studenti, které často zajímala možnost absolvování praxe u nás,“ popsal vedoucí brněnské redakce MF DNES a iDNES.cz Petr Škarda.

Účastníci navštívili workshopy nejen o výzvách současné žurnalistiky nebo o tom, jaké je pracovat v epicentru války. Jeden z workshopů vedl také sportovní redaktor iDNES.cz Václav Havlíček, který přítomné učil, jak se dělá správný rozhovor. Lidé se dozvěděli, jak komunikovat se zdroji a nebát se položit kritické otázky.

Dělají to novináři správně? Mediální den cílil na informování o Evropské unii

Někteří návštěvníci Multimediálního dne již sami na svých základních a středních školách publikují a plánují se novinařině v budoucnu profesně věnovat. „Akce mi přijde zajímavá. Jsem rozhodně rád, že jsou tady zástupci médií, se kterými si můžu promluvit o tom, co mě jako někoho, kdo by chtěl žurnalistiku studovat, zajímá,“ pověděl student Tadeáš Novák z brněnského Gymnázia Křenová, kde sám přispívá do školního časopisu Křenoviny.

Závěr programu zajistil dokumentarista a režisér Robin Kvapil se svým filmem Velký vlastenecký výlet, který vypráví o třech „dezolátech“, kteří na vlastní kůži poznávají realitu války na Ukrajině. Pro zájemce Kvapil pohovořil mimo jiné o natáčení dokumentu ve válečné zóně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře v dubnu, nabídne nové expozice

ilustrační snímek

Hrad ve Zlíně-Malenovicích se po opravách otevře příští rok v dubnu. Nabídne nové expozice. ČTK to dnes sdělila Silvie Lečíková, zástupkyně Muzea jihovýchodní...

21. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

V Benešově začne stavba nového výjezdového stanoviště záchranářů

ilustrační snímek

V Benešově začne příští týden stavba nového stanoviště záchranné služby. Výjezdová základna bude v areálu oblastní nemocnice, kde je i současné stanoviště....

21. listopadu 2025  15:03,  aktualizováno  15:03

Z průvodčího ve vánoční tramvaji bude i posunovač, musí hýbat se zábranami

Brno umístilo k náměstí Svobody kvůli bezpečnosti na trzích speciální zátarasy....

Nová práce přibude průvodčímu, který doprovází cestující ve speciální vánoční tramvaji v Brně. Kromě kontroly lístků bude při projížďce přes centrální náměstí Svobody, kde se o adventu pohybují...

21. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Svaz měst a obcí: Obce nedostanou ani korunu

21. listopadu 2025  16:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Úsvit vítězství: Nést pochodeň dál na nové cestě

21. listopadu 2025  16:33

Do konce listopadu bude oficiálně otevřena cyklostezka ze Svitav do Koclířova

ilustrační snímek

Do konce listopadu bude oficiálně otevřena cyklostezka ze Svitav do sousedního Koclířova. Jedinou překážkou bude cyklistům nepříznivé počasí, uvedla mluvčí...

21. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Plzeňské Divadlo Alfa uvádí Pohádku do dlaně se sněhovými vločkami Anežkami

PlzeĹskĂ© Divadlo Alfa uvĂˇdĂ­ PohĂˇdku do dlanÄ› se snÄ›hovĂ˝mi vloÄŤkami AneĹľkami

Na putování celým rokem v doprovodu dvou sněhových vložek Anežky a Anežky zve v nové inscenaci Pohádka do dlaně plzeňské Divadlo Alfa. Loutková pohádka autorky...

21. listopadu 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

V Rakovníku Na Váze vznikl nový parčík, přibylo i přírodní posezení

ilustrační snímek

V rakovnické oblasti Na Váze vznikl nový parčík. Příští rok u něj přibude ještě parkoviště a hřiště, která nahradí bývalé mateřské centrum. Na místě už jsou...

21. listopadu 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Obyvatelé ústeckého Střekova požadují v petici bezpečnější přechod na cyklotrasu

ilustrační snímek

Obyvatelé ústecké čtvrti Střekov v petici požadují bezpečnější přechod na cyklostezku z ulice Ovčácké stezka. Na frekventované silnici, kde je maximální...

21. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Práce na skateparku v Nymburce potrvají do jara, pumptrack je hotový

ilustrační snímek

Práce na budování nového skateparku v Nymburce u Labe potrvají až do jara příštího roku, původně měl být dokončen ještě letos. V jeho sousedství je už ale...

21. listopadu 2025  14:48,  aktualizováno  14:48

Unikátní záměr i zpracování. Jihlava chce postavit středověkou hornickou vesničku

Areál Stříbrná huť má velmi originálním způsobem představit proces zpracování...

Jihlava chystá unikátní projekt Stříbrná huť. Hornická vesnička na vrchu Rudný by měla názorně představit, jak se zpracovávala vytěžená ruda. „Věříme, že jde o zachování velkého kulturního a...

21. listopadu 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Na digitálních displejích autobusů Pražské integrované dopravy (PID) se znovu objevily ikonky zvonečků u názvů následujících zastávek. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID) tím...

21. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.