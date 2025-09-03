Legenda o uzdravení. Umělkyně namalovala děvčátko s origami na zeď onkologie

Dočasnou instalaci papírového díla provázely pozitivní reakce zaměstnanců i pacientů, ústav proto souhlasil s trvalou malbou. „Je to pro mě velkou ctí. Vnímám to jako naprosto unikátní příležitost vytvořit něco, co bude přinášet radost nejen pacientům místní nemocnice, ale i kolemjdoucím,“ uvedla Toy Box.
S malbou začala minulé pondělí a skončila v úterý. Umělkyně postupovala podobně, jako by kreslila na plátno. Spotřebovala 40 litrů barvy určené na náročné povrchy. „Věřím, že se s barvou už nic nestane a zůstane taková jako nyní,“ podotkla.
Motiv je jejím ztvárněním japonské legendy, která praví, že pokud někdo poskládá tisíc origami jeřábů, splní se mu přání.
„Malba je velkoplošným portrétem mojí devítileté dcery, která drží v prstech křehkou papírovou skládačku – origami jeřábů. Kromě legendy o uzdravení má pro mě tento motiv hluboce osobní význam. Portréty dětí nejen zachycuji prchavý čas dětství, ale jsou také mým ornamentálním přáním a modlitbou za jejich zdraví a štěstí, kterou vysílám do světa,“ poznamenala Toy Box.
Pacienti si mohou skládat jeřáby
Dodala, že se zatím setkala s velmi pěknými ohlasy, jedna zdravotní sestra obraz označila za optimistický. Masarykův onkologický ústav podle své mluvčí Kláry Jirkovské obecně věnuje velkou pozornost prostředí pro pacienty, aby se cítili lépe.
„V interiérech máme i další umělecká díla, ve dvou pavilonech si mohou v galeriích pacienti prohlédnout různé měnící se výstavy. V kontextu díla od Toy Box jsme nyní pořídili do naší výtvarné dílny speciální origami papíry a pacienti si mohou pro rozptýlení jeřáby poskládat. Následně budou zdobit zdejší schodišťový prostor,“ řekla Jirkovská.
Mural je součástí festivalu Brno Art Open, který se letos koná v prostoru mezi Mendlovým náměstím a Žlutým kopcem a trvá do 12. října.
Festival přináší do veřejného prostoru šestnáct uměleckých instalací, které proměňují vybraná místa, oživují zapomenutá zákoutí nebo upozorňují na brněnské příběhy.
27. června 2025