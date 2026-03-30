Mutěnice postaví za 150 milionů korun dům s byty či ordinacemi

V Mutěnicích na Hodonínsku vznikne polyfunkční dům, jehož součástí budou ordinace, knihovna nebo byty pro seniory a mladé rodiny. Hotový by měl být v roce 2030. Stavba domu vyjde asi na 150 milionů korun, řekl dnes ČTK starosta obce Jiří Zálešák (Pro Mutěnice).
Polyfunkční dům bude stát na místě bývalé školy, která už je několik let zbouraná. Sloužit má obyvatelům Mutěnic. "Ve spolupráci s vítězem loňské architektonické soutěže ladíme detaily. Následovat by měla příprava projektové dokumentace, která potrvá asi dva roky. Potom budeme žádat o stavební povolení," popsal Zálešák.
V domě najde zázemí například místní knihovna nebo lékaři. Radnice chce v budově zřídit i byty. "Přibývají nám žádosti do domu s pečovatelskou službou. Je tam ale jen deset bytů. Jak populace stárne, tak máme žádostí více, je po tom poptávka. Kromě bytů pro seniory bychom tam chtěli i startovací byty, například pro mladé rodiny," popsal Zálešák.
Obec chce stavbu financovat ze svého rozpočtu, částečně také z úvěru. Celkem by měla vyjít na zhruba 150 milionů korun. "Je to takový odhad. Měli jsme i v zadání architektonické soutěže, že by s touto částkou měli architekti pracovat," sdělil starosta.
Mutěnice jsou vinařskou obcí s více než 3000 obyvatel. Rozpočet obce letos podle starosty počítá s výdaji i příjmy okolo 100 milionů korun.