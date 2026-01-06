Pětačtyřicetiletý muž se podle svých blízkých v pondělí odpoledne vydal bruslit na Vranovskou přehradu, odkud se nevrátil. Později v noci už nebyl dostupný ani jeho mobilní telefon.
Policisté se k přehradě vydali v úterý brzy ráno a postupně nalezli zaparkované auto, boty na břehu a nakonec i tělo v zamrzlé vodě.
„Muž zřejmě při jízdě na bruslích vjel do míst, kde byl vlivem proudící vody slabý led, který se pod ním prolomil. Bohužel bruslil sám, neměl mu kdo pomoci a vlastními silami se mu nepodařilo dostat z vody,“ informoval policejní mluvčí David Chaloupka.
Policisté v souvislosti s tímto případem varují před riziky spojenými s bruslením na přírodních plochách. „Zejména nad proudící vodou nemusí být led dostatečně silný a hrozí jeho prolomení. Vždy je také vhodné nebýt při bruslení sám, nejen kvůli možnému prolomení ledu, ale i vzhledem k riziku úrazu,“ uvedl Chaloupka.