Muži s mačetou se pohybovali v Boskovicích dva, druhý je na svobodě

Právě z toho, který nesedí ve vazbě, mají někteří místní obavy, zejména jeho chování, kdy různě chodí po městě a pokřikuje. Bývá totiž pod vlivem drog.

Místní ho viděli minulý týden, když policisté vydali zprávu, že muž s mačetou byl zadržen. Nesedělo jim to, jak může být ve vazbě, když jej viděli v ulicích.

Ukázalo se, že agresoři s mačetou byli dva. Tento druhý jedinec se ale s mačetou nedopustil žádného trestného činu, městská policie jej tak pouze zadržela a ve stavu, v jakém se nacházel, odvezla do psychiatrické léčebny.

Tam ale nezůstal. Po odeznění intoxikace byl propuštěn, protože léčebna nemá zákonný důvod jej dále zadržovat. Musel by to nařídit soud, nebo by sám dobrovolně musel požádat o léčbu.

V Boskovicích tak místní doufají, aby někomu neublížil. I když totiž zabavená mačeta leží na služebně městské policie, muž si v jiný den vzal do ruky tenisovou raketu, kterou mlátil kolem sebe.