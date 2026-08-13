Muž odsouzený za vraždu manželky na Písecku podal ústavní stížnost

Ústavní soud (ÚS) přezkoumá rozsudek nad mužem, který si má odpykat 17 let ve vězení za vraždu manželky na Písecku. Odsouzený podal stížnost, zjistila ČTK z justičních databází. Manželku, která se od něj odstěhovala, podle pravomocného verdiktu zbil a odvezl do lesa. Pak ji pořezal na zápěstí, aby čin fingoval jako sebevraždu. Vinu popíral, svaloval ji na syna.
Za vraždu s rozmyslem muži hrozilo 12 až 20 let vězení. Českobudějovický krajský soud uložil trest mírně nad polovinou sazby, což odvolací Vrchní soud v Praze považoval za přiměřené. Jedinou polehčující okolností byl mužův dosavadní řádný život. Přitěžoval mu pomstychtivý motiv, dále surový a trýznivý způsob provedení činu na blízké osobě a také absence lítosti.
Dovolání odsouzeného odmítl letos na jaře Nejvyšší soud. "Odůvodnění rozsudků soudů nižších stupňů jsou jasná, logická a přesvědčivá a soudy v souladu s procesními předpisy náležitě zjistily skutkový stav věci a vyvodily z něj odpovídající právní závěry," uvedl v rozhodnutí. Ústavní stížnost je poslední šance, jak verdikt zvrátit.
Osmačtyřicetiletá žena přišla o život 15. července 2024. Do svého bývalého bydliště si přišla pro poštu. Její manžel podle verdiktu neunesl, že ho opustila a našla si novou známost. Napadl ji kopy i údery pěstmi a způsobil jí rozsáhlá poranění. Poté ženu dopravil na lesní cestu a po přetětí tepny na levém zápěstí ji tam nechal vykrvácet.
Muž vinu od počátku odmítal. Podle jeho verze spadla žena při návštěvě domu z podkroví, on potom upadl na ni a ztratil vědomí. Když se probral, žena už tam nebyla, tak jel na kole do lesa na houby a tam ji objevil už mrtvou. Proto zavolal záchrannou službu a poté omdlel. Soudy obhajobu považovaly za nedůvěryhodnou.
Svědci odmítli možnost, že by čin mohl mít na svědomí syn nebo že by žena měla sebevražedné myšlenky. Naopak prý byla po odchodu z komplikovaného vztahu konečně spokojená.