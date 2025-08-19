Muž onanoval u dětského hřiště. Strážníkům tvrdil, že se jen drbal kvůli teplu

Autor: rkr
  15:12aktualizováno  15:12
Poblíž dětského hřiště v Brně se v pondělí podle svědkyně ukájel šestatřicetiletý muž. Po vyvrcholení odešel, ale žena ho stihla vyfotit, takže jej brzy dostihli přivolaní strážníci. Těm tvrdil, že se pouze potřeboval podrbat.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Městská policie Bílina

Na muže, který masturbuje u dětského hřiště v brněnských Kohoutovicích, upozornila v pondělí dopoledne městskou policii volající žena.

„Po vyvrcholení odtud údajně odešel pryč. Ještě než stihl zmizet, si ho ale duchapřítomná svědkyně incidentu vyfotografovala a snímek ukázala přivolaným strážníkům,“ popsala mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Nahý řidič v roušce sledoval autem ženu a onanoval, policii se přiznal

Hlídka díky této nápovědě zanedlouho šestatřicetiletého muže objevila, jak čeká na autobusové zastávce.

„Onanování před kolemjdoucí popíral. Tvrdil, že se na choulostivých partiích zřejmě jen potřeboval podrbat, což přisuzoval teplému počasí,“ podotkla Skřivánková. I přesto strážníci předali zadrženého státním policistům kvůli podezření z trestného činu.

