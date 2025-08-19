Na muže, který masturbuje u dětského hřiště v brněnských Kohoutovicích, upozornila v pondělí dopoledne městskou policii volající žena.
„Po vyvrcholení odtud údajně odešel pryč. Ještě než stihl zmizet, si ho ale duchapřítomná svědkyně incidentu vyfotografovala a snímek ukázala přivolaným strážníkům,“ popsala mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.
Hlídka díky této nápovědě zanedlouho šestatřicetiletého muže objevila, jak čeká na autobusové zastávce.
„Onanování před kolemjdoucí popíral. Tvrdil, že se na choulostivých partiích zřejmě jen potřeboval podrbat, což přisuzoval teplému počasí,“ podotkla Skřivánková. I přesto strážníci předali zadrženého státním policistům kvůli podezření z trestného činu.