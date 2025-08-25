Muž spadl do desetimetrové studny, specialisté jej zachraňovali půl hodiny

Muž středního věku spadl do studny v pátek před polednem v Pršticích na Brněnsku. „Při našem příjezdu byl při vědomí, nacházel se v hloubce přibližně deseti metrů,“ sdělil mluvčí hasičů Jan Dvořák.
Zatímco zdravotní stav muže uvnitř studny kontroloval lékař záchranné služby, na záchrannou akci byli potřeba specialisté na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. „Pomocí lezecké techniky se k muži jeden slanil a poskytl mu první pomoc. Druhý připravil lezecké prostředky, aby zraněného mohli vytáhnout,“ přiblížil Dvořák.
Celý zásah trval přibližně půl hodiny, muže se středně těžkými zraněními převzali záchranáři. Událostí se zabývali také policisté, nezjistili však žádné protiprávní jednání.