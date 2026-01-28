Muž v Brně přepadl trafiku. Policie ho hledá, může být nebezpečný

Autor: ČTK, iDNES.cz
  22:32aktualizováno  22:32
Policie hledá muže, který ve středu večer přepadl trafiku v brněnských Medlánkách. Se zbraní požadoval peníze, utekl ale, když prodavačka stiskla tísňové tlačítko. Policie to uvedla na sociální síti X.

Policie v Hudcově ulici v Brně-Medlánkách. | foto: Policie ČR/X

Loupežné přepadení se podle policie odehrálo v Hudcově ulici krátce před 20:00. „Neznámý pachatel se zbraní v ruce vyzval prodavačku k vydání hotovosti. Ta stiskla tísňové tlačítko, načež muž z místa utekl,“ napsala policie.

Policie vyzvala, aby kdokoli, kdo si všimne čehokoli podezřelého, zavolal na tísňovou telefonní linku 158. Po pachateli pátrá. „Nesnažte se jej sami zadržet, může být nebezpečný,“ varovala.











