Muž se snažil dopravní přestupky svést na politiky či strážníky, dostal podmínku

Podmínkou a pokutou soudy potrestaly muže, který se snažil dopravní přestupky svádět na politiky, strážníky či zástupce neziskových organizací. Úřadům tvrdil, že jeho auta řídili oni, a to ve snaze vyhnout se odpovědnosti, případně i ze msty. Dopustil se neoprávněného nakládání s osobními údaji a poškození cizích práv, plyne z rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který v rozsudku brněnských soudů provedl jen dílčí změnu: u dvou z 24 případů muže zprostil obžaloby. Rozhodnutí je zpřístupněné na úřední desce.
Muž v písemné komunikaci s odborem dopravně správních činností brněnského magistrátu nahlásil jako řidiče třeba bývalého poslance Stanislava Humla, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), lidi spojené s romskými organizacemi, Hnutím Duha nebo Dětmi Země a řadu strážníků či úředníků. Nejčastěji se na ně snažil svést špatné parkování.
Osobní údaje získával z veřejných zdrojů, případně z různých spisů. Lidé pak museli komunikovat s úřadem, aby vysvětlili a prokázali, že auta neřídili. O dvou strážnících navíc muž na internetu psal jako o "ozbrojených šimpanzích".
Brněnské soudy napočítaly 24 podobných skutků, za které muži vyměřily 27 měsíců vězení s podmíněným odkladem na tři roky a také peněžitý trest 100.000 korun. Podle NS se však dvěma skutky už soudy zabývat neměly, protože se dříve řešily v přestupkovém řízení.
"Rozsah trestného jednání obviněného se tím zmenšil z 24 na 22 dílčích útoků, a proto NS trest odnětí svobody i peněžitý trest uložil v nižší výměře," stojí v rozhodnutí. Po zásahu NS tak peněžitý trest činí 90.000 korun a trest vězení se zkrátil na 25 měsíců, opět s podmíněným odkladem na tři roky. Muž by se teoreticky ještě mohl obrátit se stížností na Ústavní soud.